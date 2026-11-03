Keine Autoschleuse, keine Züge: Tauerntunnel bleibt über Monate dicht

Fünf Monate lang bleibt der Tauerntunnel dicht. Ab Februar 2027 rollen Busse statt Züge, und für Pendler gibt es eine Sonderlösung.

Von 8. Februar bis 9. Juli 2027 bleibt der Tauerntunnel vollständig gesperrt, die Verbindung zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach ist davon betroffen. Die ÖBB setzen Ersatzverkehre ein, die Autoschleuse steht nicht zur Verfügung, und im Fernverkehr ändert sich einiges.

Anlass ist die zweite Etappe der Sanierung. Der 8,4 Kilometer lange Tauerntunnel wird weiter modernisiert. Gleichzeitig erneuern die ÖBB die Autoschleuse und Teile der Bahninfrastruktur.

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Gesperrt ist der Abschnitt zwischen Schwarzach-St. Veit und Mallnitz-Obervellach, und zwar von 8. Februar bis 9. Juli 2027. In diesen Monaten steht auch die Autoschleuse Tauernbahn nicht zur Verfügung.

Ersatzverkehr und Shuttle

Im Stundentakt pendeln Direktbusse zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee. Auch zwischen Schwarzach-St. Veit und Bad Gastein fahren die Ersatzbusse jede Stunde. Dazu kommen einzelne Direktverbindungen zwischen Bischofshofen und Villach. Eigens für Pendler wird zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach ein Shuttle eingerichtet.

Ab 19. März 2027 nimmt das Shuttle zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach auch Fahrräder mit. Pro Richtung kostet der Transport 10 Euro, geführt wird er als Rufbus.

Einzelheiten zu Fahrzeiten und Reservierungen machen die ÖBB rechtzeitig bekannt.

Fernverkehr und Abstimmung

Fernverkehrszüge zwischen Mallnitz-Obervellach und Spittal-Millstättersee verkehren im Zweistundentakt. Auf dem Abschnitt zwischen Spittal-Millstättersee und Villach gibt es vereinzelt Fahrplanänderungen. Nachtzüge werden umgeleitet, die Verbindung zwischen Stuttgart und Venedig entfällt. Auch der Güterverkehr weicht weiträumig aus.

Abgestimmt sind die Arbeiten mit der geplanten Sperre der Deutschen Bahn zwischen Rosenheim und Freilassing, auch Baustellen auf Autobahnen wurden einbezogen. Im Herbst 2027 startet die ASFINAG mit der Sanierung des Katschberg- und des Tauerntunnels auf der A10.

Ab 10. Juli 2027 sollen wieder Züge durch den Tauerntunnel rollen, zugleich soll die modernisierte Autoschleuse den Betrieb aufnehmen.