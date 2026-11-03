Nach Missbrauch eines 12-Jährigen: Richterin schickt Wiener sechs Jahre hinter Gitter

Ein Treffen in der Millennium City beschäftigt die Geschworenen. Am Ende zählt vor allem eine Zahl, nämlich das Alter der Burschen.

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und der Herstellung von bildlichem sexualbezogenem Missbrauchsmaterial ist ein 25-Jähriger am Dienstag am Wiener Landesgericht zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sprachen ihn in sämtlichen Anklagepunkten schuldig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Vorwürfe

Der Anklage zufolge knüpfte der Mann am 24. Februar 2026 in der Millennium City Kontakt zu einem 14-Jährigen. Gemeinsam mit dem Burschen und dessen 12-jährigem Freund ging er in eine Toilettenanlage.

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Jeder der beiden erhielt von ihm 100 Euro. Rund zwei Stunden nach dem Auseinandergehen meldete er sich beim Jüngeren erneut.

Nach dem Urteil erbat der Verteidiger Bedenkzeit. Von Seiten der Staatsanwältin gab es vorerst eine Erklärung.

Beide Jugendlichen waren in der Toilettenanlage von sexuellen Handlungen betroffen. Beim neuerlichen Zusammentreffen folgte eine weitere geschlechtliche Handlung, die der 25-Jährige mit seinem Handy aufzunehmen versucht haben soll.

Aussage des Angeklagten

Die sexuellen Kontakte räumte der Angeklagte im Grunde ein. Den Jüngeren habe er für 14 gehalten, gab er an: „Ich habe geglaubt, dass die beiden in die gleiche Klasse gehen.“

Beim Älteren habe er sich nach dem Alter erkundigt, „damit ich mich nicht strafbar mache“. Warum er den Jüngeren noch einmal angerufen habe, wurde er gefragt. Seine Antwort: „Weil ich sexuell erregt war.“

Zurück wies er hingegen den Vorwurf, in der Toilettenanlage Bildmaterial angefertigt zu haben. Im Ermittlungsverfahren waren die beiden Burschen bereits kontradiktorisch als Zeugen einvernommen worden. Ehe die Videos vorgeführt wurden, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen.

Nach Auffassung des Gerichts hatte der Mann es ernsthaft für möglich gehalten, dass der Jüngere noch keine 14 Jahre alt war, und sich damit abgefunden. Die vorsitzende Richterin formulierte es so: „Der schaut ganz einfach deutlich jünger aus. Ihnen war das Alter egal.„