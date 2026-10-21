KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Streckensperrung

Auto und Zug kollidieren – Verzögerungen im Bahnverkehr

Auto und Zug kollidieren – Verzögerungen im Bahnverkehr
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug sorgt am Mittwoch für erhebliche Probleme auf der S7 in Niederösterreich. Für Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Nach einem Verkehrsunfall ist der Zugverkehr zwischen Fischamend und Maria Ellend in Niederösterreich am Mittwochvormittag unterbrochen worden. Ein Pkw kollidierte dort mit einem Zug. Betroffene Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen.

Auto gegen Zug

Nach ersten Informationen dürfte der Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Zug. ÖBB-Sprecher Christopher Seif bestätigte diesen vorläufigen Unfallhergang auf Anfrage der „Heute“. Nähere Informationen zu den genauen Umständen lagen zunächst nicht vor.

Die ÖBB richteten wegen der Streckenunterbrechung einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Fahrgäste sollten in diesem Bereich mit bis zu 30 Minuten zusätzlicher Reisezeit rechnen und nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten nutzen.

Sperre bis 11.30 Uhr angekündigt

Zum Zeitpunkt der jüngsten Meldung gingen die ÖBB davon aus, dass die Streckensperre voraussichtlich bis 11.30 Uhr dauern würde. Reisenden wird empfohlen, ihre Verbindung unmittelbar vor Fahrtantritt über die aktuellen ÖBB-Verkehrsinformationen zu überprüfen.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Mietrecht
Heizung ausgefallen: Muss trotzdem die volle Miete bezahlt werden?
| Konsumentenschutz
Paket angeblich zugestellt – wer haftet? Diese Rechte kennt kaum jemand
| Schock für Fans
Kurz vor dem Start das Aus: Neuer Ali-G-Film kommt doch nicht in die Kinos
| Scheidungstreffen
Scheidungsstreit eskaliert: Mann soll Ehefrau die Haare abgeschnitten haben
| Feiertagsregelung
Arbeiten am 8. Dezember? Diese Frist im November solltet ihr kennen
MEHR AKTUELLE NEWS