Auto und Zug kollidieren – Verzögerungen im Bahnverkehr

Ein Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Zug sorgt am Mittwoch für erhebliche Probleme auf der S7 in Niederösterreich. Für Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Nach einem Verkehrsunfall ist der Zugverkehr zwischen Fischamend und Maria Ellend in Niederösterreich am Mittwochvormittag unterbrochen worden. Ein Pkw kollidierte dort mit einem Zug. Betroffene Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen.

Auto gegen Zug

Nach ersten Informationen dürfte der Pkw bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Zug. ÖBB-Sprecher Christopher Seif bestätigte diesen vorläufigen Unfallhergang auf Anfrage der „Heute“. Nähere Informationen zu den genauen Umständen lagen zunächst nicht vor.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die ÖBB richteten wegen der Streckenunterbrechung einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Fahrgäste sollten in diesem Bereich mit bis zu 30 Minuten zusätzlicher Reisezeit rechnen und nach Möglichkeit auch alternative Reisemöglichkeiten nutzen.

Sperre bis 11.30 Uhr angekündigt

Zum Zeitpunkt der jüngsten Meldung gingen die ÖBB davon aus, dass die Streckensperre voraussichtlich bis 11.30 Uhr dauern würde. Reisenden wird empfohlen, ihre Verbindung unmittelbar vor Fahrtantritt über die aktuellen ÖBB-Verkehrsinformationen zu überprüfen.