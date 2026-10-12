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Zugchaos

Pendler aufgepasst: ÖBB-Störung sorgt am Morgen für Zugausfälle

Pendler aufgepasst: ÖBB-Störung sorgt am Morgen für Zugausfälle
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Zwei Güterwagen entgleisen in Wiener Neustadt – für Tausende Pendler beginnt die Woche mit massiven Zugproblemen.

In der Nacht auf Montag kam es im Bereich des Ausfahrtsbahnhofs Wiener Neustadt zu einem folgenschweren Zwischenfall. Gegen 1 Uhr gerieten zwei Güterwagen ins Rollen und entgleisten. Dabei wurde die Oberleitung beschädigt, wodurch der Zugverkehr am Hauptbahnhof massiv beeinträchtigt wird. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Betrieb massiv eingeschränkt

Die Schäden an der Oberleitung haben weitreichende Folgen für den Bahnverkehr. Nach aktuellem Stand ist der Zugverkehr am Wiener Neustädter Hauptbahnhof voraussichtlich bis Montag, 23:59 Uhr, nur eingeschränkt möglich. Betroffen sind unter anderem die Südstrecke, die Aspangbahn sowie die Puchberger- und Gutensteiner Strecke.

Im Nahverkehr haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Wiener Neustadt und Bad Fischau-Brunn, Neunkirchen sowie Lanzenkirchen eingerichtet. Auch im Fernverkehr auf der Südstrecke kommt es zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Zwischen Wiener Neustadt und Mürzzuschlag fahren Ersatzbusse, einzelne Fernverkehrszüge zwischen Wien Hauptbahnhof und Wiener Neustadt können weiterhin verkehren.

Die ÖBB empfehlen Fahrgästen, ihre Verbindung vor Fahrtantritt zu überprüfen und deutlich mehr Reisezeit einzuplanen.

Ursache noch unklar

Warum die beiden Güterwagen gegen 1 Uhr nachts selbstständig ins Rollen gerieten und anschließend entgleisten, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der ÖBB liegen zur genauen Ursache bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Reparaturarbeiten an der beschädigten Oberleitung laufen. Die ÖBB informieren laufend über Änderungen und weitere Auswirkungen auf den Zugverkehr.

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