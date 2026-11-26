Nach der Operation kippt im Spital die Stimmung. Ein 19-Jähriger bedroht das Personal, vor Gericht fehlt ihm die Erinnerung.

Das Landesgericht Feldkirch hat einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Drohung zu acht Monaten Haft verurteilt. Vom Vorwurf, seine Lebensgefährtin verletzt zu haben, wurde er mangels Beweisen freigesprochen. Die Entscheidung, die nach der Verhandlung am Donnerstag fiel, ist rechtskräftig.

Drohungen im Spital

Zugetragen hat sich der Vorfall im Anschluss an eine Operation im Landeskrankenhaus Feldkirch. Der junge Mann drohte Krankenpflegerinnen, sie und ihre Familien umzubringen. Der Anklage zufolge soll er zudem seiner Lebensgefährtin eine Ohrfeige versetzt, sie an den Haaren gezogen und von sich gestoßen haben.

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Bei den Drohungen zeigte sich der Angeklagte vor Gericht geständig. Erinnern könne er sich nicht, sagte er laut „Vorarlberg online“, doch wenn die Zeugen das so schilderten, werde es wohl stimmen. Die mutmaßlichen Übergriffe auf seine Partnerin wies er dagegen zurück. Nach dem Vorfall versprach der Angeklagte, sein Verhalten zu bessern. Er werde jetzt Vater und habe den Willen, sich zu ändern.

Dritter Prozess

Für ihn war es bereits der dritte Prozess am Landesgericht Feldkirch. Er ist fünfmal vorbestraft und sitzt aktuell eine Ersatzfreiheitsstrafe ab. Die Richterin sah davon ab, die offene Probezeit von elf Monaten zu widerrufen, da die Gesamtstrafe andernfalls zu hoch geworden wäre. „Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Noch einmal geht das nicht“, richtete sie an den Angeklagten.