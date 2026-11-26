Kurz parken, lange zahlen. Vor Weihnachten wird aus dem schnellen Stopp in Wien rasch ein teurer Fall für den Abschleppdienst.

Dichtes Gedränge in den Einkaufsstraßen, übervolle Parkplätze und der Termindruck vor Weihnachten lassen manche Lenker ihr Auto kurzerhand dort stehen, wo es nicht erlaubt ist. Der ÖAMTC warnt davor: Wird ein Fahrzeug in Wien abgeschleppt, summieren sich Abschleppung, Verwahrung und Strafe rasch auf rund 500 Euro.

Die Gebühr für eine von der Behörde angeordnete Abschleppung liegt seit 1. November bei 355 Euro. Bis 31. Oktober 2026 betrug die Abschleppgebühr in Wien 301 Euro; die Stadt Wien begründete die Erhöhung mit gestiegenen Frächter-, Personal- und Sachkosten. Wird das Auto am Abschleppplatz in Wien-Simmering verwahrt, fallen für einen Pkw zusätzlich 13 Euro pro Tag an. Hinzu kommt in der Regel eine Strafe von 100 Euro wegen verkehrsbehindernden Parkens. „Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger als eine Abschleppung“, sagt Nikolaus Authried aus der ÖAMTC-Rechtsberatung.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Wann abgeschleppt wird

Ob ein Fahrzeug weggebracht wird, hängt von mehreren Umständen ab. Mit einer Abschleppung muss rechnen, wer Ausfahrten versperrt, den Verkehr behindert, wichtige Verkehrsflächen belegt oder andere in Gefahr bringt. Nach Angaben des Mobilitätsclubs zählen zu den häufigen Fällen das Abstellen in einem Halte- und Parkverbot mit dem Zusatz „Abschleppzone“ sowie das Parken in Lade- oder Taxizonen. Auch wenn öffentliche Verkehrsmittel möglicherweise behindert werden, etwa auf Schienenstraßen oder an Bushaltestellen, kann das Auto entfernt werden.

Gleiches gilt für Stellplätze, die Menschen mit Behinderungen oder anderen Berechtigten, zum Beispiel Botschaftsangehörigen, vorbehalten sind und zu Unrecht benutzt werden. Auf Durchzugsstraßen wie dem Wiener Gürtel werden Fahrzeuge ebenfalls abgeschleppt, wenn ein Halteverbot missachtet wird, das zu den Spitzenzeiten des Verkehrs gilt.

Lage auf Privatgrund

Wegen der strengen Rechtsprechung kommt es nur noch äußerst selten vor, dass ein Auto auf private Veranlassung abgeschleppt wird. Wer unerlaubt auf einer privaten Fläche parkt, kann aber mit einer Besitzstörungsklage konfrontiert werden. Schon im günstigsten Fall drohen dabei Kosten von gut 200 Euro.