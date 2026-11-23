Ein kurzer Stopp auf dem Kundenparkplatz kann beim Adventbummel teuer werden. Die Arbeiterkammer warnt vor Vertragsstrafen, die sogar nach einem kurzen Wendemanöver drohen können.

Ob zum Weihnachtsmarkt oder auf Geschenkejagd: Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich vor dem Abstellen auf einem Kundenparkplatz mit den dort geltenden Regeln vertraut machen. Die Arbeiterkammer (AK) warnt am 23. November davor, dass bei Verstößen Vertragsstrafen und zusätzliche Parkgebühren drohen können.

Parken ohne Einkauf kann teuer werden

Immer mehr Unternehmen lassen ihre Parkflächen kontrollieren. „Diese Bedingungen gelten grundsätzlich schon mit dem Befahren des Parkplatzes. Wer hineinfährt, erkennt sie also automatisch an“, erklärt AK-Konsumentenschützerin Selin Celikel.

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Kundenparkplätze sind Privatgrund und dürfen meist nur unter bestimmten Voraussetzungen genutzt werden. Wer dort parkt, um einen Adventmarkt zu besuchen, statt im zugehörigen Geschäft einzukaufen, kann bereits gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Das gilt auch dann, wenn die erlaubte Parkdauer noch nicht überschritten wurde.

Ausschlaggebend sind die jeweiligen Regeln. Häufig beträgt die kostenlose Parkdauer beispielsweise 90 oder 120 Minuten. Voraussetzung für die Geltendmachung entsprechender Vertragsstrafen ist, dass die Bedingungen ausreichend klar und deutlich ausgeschildert sind.

Kameras kontrollieren die Parkdauer

Viele Parkflächen werden mittlerweile durch Videokameras und automatische Kennzeichenerfassung überwacht. Die Systeme registrieren die Ein- und Ausfahrt und können dadurch feststellen, wie lange ein Fahrzeug auf dem Gelände war. Auch nach Geschäftsschluss gibt es keine Entwarnung. Wer einen vermeintlich freien Supermarktparkplatz am Abend für den Weihnachtsmarktbesuch nutzt, kann bei entsprechender Beschilderung ebenfalls eine Zahlungsaufforderung erhalten.

Besonders überraschend: Laut AK kann im Extremfall bereits ein kurzes Wendemanöver eine Forderung nach sich ziehen, selbst wenn das Auto gar nicht abgestellt wurde. Allerdings bedeutet das nicht, dass jede solche Forderung rechtlich berechtigt ist. Bei einem Streit kommt es unter anderem darauf an, welche Nutzungsbedingungen gelten und ob tatsächlich ein Verstoß oder eine Besitzstörung vorliegt.

Was die Arbeiterkammer empfiehlt

Die AK rät Autofahrern, vor dem Parken die Hinweisschilder aufmerksam zu lesen und sich an die vorgegebene Zeit zu halten. Zieht sich der Einkauf länger hin als geplant, empfiehlt es sich, rechtzeitig beim betreffenden Unternehmen anzufragen, ob eine Verlängerung möglich ist. Außerdem sollten Kassabons und Rechnungen aufbewahrt werden. Damit lässt sich bei möglichen Missverständnissen nachweisen, dass tatsächlich im Geschäft eingekauft wurde. Ein Einkaufsbeleg schützt allerdings nicht automatisch vor einer Vertragsstrafe, wenn die Parkdauer überschritten wurde.

Was tun, wenn eine Zahlungsaufforderung kommt?

Wer nach dem Einkauf plötzlich eine Zahlungsaufforderung erhält, sollte nicht ungeprüft bezahlen. Die AK empfiehlt, zunächst zu kontrollieren, ob die Beschilderung vorhanden war und der behauptete Parkverstoß tatsächlich stattgefunden hat. Ist die Forderung nicht gerechtfertigt, sollten Betroffene schriftlich widersprechen. Liegt ein tatsächlicher Verstoß vor, kann man mit entsprechenden Einkaufsbelegen um Kulanz ersuchen. Ein Anspruch auf Erlass der Forderung besteht allerdings nicht automatisch.

Gerade beim Weihnachtseinkauf lohnt sich deshalb ein genauer Blick auf die Parkplatzregeln. Denn was zunächst wie ein kostenloser Stellplatz aussieht, kann am Ende deutlich teurer werden als der eigentliche Adventbummel.