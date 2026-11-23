Hinter dem Stanniol des Nikolos steckt mehr als Kakao. Zwei Organisationen haben dreißig Figuren geprüft und bekannte Marken im Visier.

30 Schoko-Nikoläuse haben die Umweltschutzorganisation Global 2000 und die Menschenrechtsorganisation Südwind hinsichtlich Nachhaltigkeit und Gütesiegeln unter die Lupe genommen. Elf Produkte küren sie zu Testsiegern, fünf bewerten sie negativ. Ausnahmslos alle bestbewerteten Figuren sind sowohl mit dem Fairtrade-Siegel als auch mit dem EU-Biosiegel ausgezeichnet.

Testsieger im Überblick

„Zu den Vorreitern für soziale und ökologische Standards“, so das Urteil von Global 2000 und Südwind, gehören der „Billa Bio Nikolo“, der vegane „Vegavita Bio Nikolo“ ebenfalls von Billa, der „Bio-Schoko-Nikolo“ von Lidl sowie der „SPAR Natur*pur Bio-Nikolaus“. Ebenfalls gut schneiden der „Bio Schokladen-Weihnachtsmann“ von dm, der „Milchschoko & Karamell-Nikolo“ von Zotter und der „EZA Schoko-Nikolo“ aus den Weltläden ab. Gute Noten erhalten zudem der „Bio Edelbitter-“ und der „Bio Vollmilch-Nikolaus“ der Confiserie Berger.

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Kritik an Konzernen

Bei den Nikoläusen von Mondelēz (Milka) und Ferrero vermissen Global 2000 und Südwind unabhängige ökologische oder soziale Siegel. Dazu heißt es: „Beide Konzerne setzen auf unternehmenseigene Nachhaltigkeitsprogramme, die Aufholbedarf haben bei Transparenz und unabhängiger Kontrolle.“

Im Mittelfeld finden sich die Nikoläuse von Lindt, Nestlé und Storck wieder. Gudrun Glocker von Südwind erklärt, diese Hersteller hätten ihre internen Nachhaltigkeitsprogramme mittlerweile um unabhängige Gütesiegel erweitert. „Besonders erfreulich ist, dass unsere Kritik an den unternehmenseigenen Siegeln gehört wurde“, so Glocker.