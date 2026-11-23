Zwei Wanderer entdecken in einem tschechischen Wald Hunderte Goldmünzen und wertvollen Schmuck. Der Schatz bringt ihnen eine gewaltige Belohnung und weist rätselhafte Spuren nach Serbien und Bosnien-Herzegowina auf.

Am 8. Februar 2025 sind zwei Wanderer am Hügel Zvičina im Nordosten Tschechiens auf einen außergewöhnlichen Schatz gestoßen: 598 Goldmünzen und zahlreiche weitere Wertgegenstände. Im April 2026 kündigte die Region Hradec Králové an, den Findern insgesamt 11,7 Millionen tschechische Kronen (damals rund 468.000 Euro) auszuzahlen. Das Geld wird zu gleichen Teilen aufgeteilt.

Goldmünzen in elf Stapeln versteckt

An den südwestlichen Hängen am Fuß des Riesengebirges fiel den Wanderern ein Aluminiumgefäß auf, das aus einer Steinaufschüttung ragte. Darin befanden sich die Münzen, sorgfältig in elf Stapeln angeordnet und in schwarzen Stoff gewickelt. Rund einen Meter davon entfernt lag eine Eisenkiste mit zahlreichen Schmuckstücken und anderen Gegenständen. Darunter befanden sich Tabakdosen, zehn Armbänder, ein Täschchen aus feinem Drahtgeflecht, ein Kamm, eine Kette und eine Puderdose.

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Der gesamte Fund wiegt etwa sieben Kilogramm, rund 3,75 Kilogramm davon entfallen auf die Münzen. Spätere Untersuchungen bestätigten, dass auch die übrigen 34 Gegenstände aus Gold bestehen. Insgesamt enthält der Schatz 5.230,56 Gramm reines Gold.

Geprägt wurden die Münzen zwischen 1808 und 1915. Die meisten stammen aus Frankreich, dem Osmanischen Reich, Belgien und Österreich-Ungarn. Vereinzelt finden sich auch Stücke aus Rumänien, Italien und Russland. Deutsche oder tschechoslowakische Münzen sind nicht darunter.

Rätselhafte Verbindung zu Serbien und Bosnien

Besonders interessante Hinweise entdeckten die Fachleute auf österreichischen und österreichisch-ungarischen Dukaten. Insgesamt 17 dieser Goldmünzen tragen nachträglich angebrachte Stempel, die auf das Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens verweisen. Der Numismatiker Vojtěch Brádle vom Ostböhmischen Museum erklärte, dass drei Münzen den serbischen Doppeladler, 13 ein Schwert und eine weitere eine rechteckige Markierung zeigen.

Nach Einschätzung der Experten wurden zumindest einige dieser Stempel nach dem Ersten Weltkrieg im damaligen jugoslawischen Staatsgebiet angebracht. Weitere Hinweise deuten insbesondere auf Serbien oder Bosnien-Herzegowina hin. Damit steht fest, dass zumindest ein Teil der Münzen nach 1921 noch auf dem Balkan gewesen sein muss. Der Schatz kann daher erst nach diesem Zeitpunkt in Tschechien vergraben worden sein.

Wem gehörte der Schatz?

Wem die Goldmünzen und Schmuckstücke gehörten und warum sie versteckt wurden, ist ungeklärt. Auf den Gegenständen fehlen eindeutige Hinweise auf den ursprünglichen Besitzer. Die Wissenschaftler prüfen mehrere Möglichkeiten. Denkbar ist, dass der Besitz einer Familie gehörte, die 1938 vor der nationalsozialistischen Verfolgung floh. Auch ein Zusammenhang mit den Deportationen während des Zweiten Weltkriegs oder der Vertreibung der deutschen Bevölkerung nach 1945 kommt infrage.

Bestätigt ist keine dieser Theorien. Fachleute gehen allerdings davon aus, dass die Wertgegenstände wegen ihres Goldwerts absichtlich versteckt wurden.

Fast 470.000 Euro für die Finder

Für die beiden Wanderer hat sich der Fund jedenfalls finanziell gelohnt. Die Region Hradec Králové beschloss eine Entschädigung von 11,7 Millionen Kronen, umgerechnet zum damaligen Zeitpunkt rund 468.000 Euro. Jeder Finder erhält somit rechnerisch etwa 234.000 Euro. Nach dem tschechischen Denkmalschutzrecht gehen solche archäologischen Funde in das Eigentum der jeweiligen Region über. Wer sie ordnungsgemäß meldet, hat Anspruch auf eine gesetzlich geregelte Entschädigung.

Bei Gegenständen aus Edelmetall orientiert sich diese üblicherweise am reinen Metallwert. Die Analyse ergab 5.230,56 Gramm Gold, dessen Preis am Tag des Fundes bei 2.237,50 tschechischen Kronen pro Gramm lag.

Den Schatz hat das Ostböhmische Museum in Hradec Králové übernommen. Dort werden die Gegenstände restauriert und weiter erforscht. Das Museum plant auch eine öffentliche Ausstellung der gesamten Sammlung. Ein verbindlicher Termin ist bislang nicht bestätigt.

Bis dahin bleibt die größte Frage unbeantwortet: Wer brachte einst so viel Gold aus verschiedenen Ländern zusammen und versteckte es in einem tschechischen Wald?