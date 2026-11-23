Am Montag bleibt der Himmel über Belgien fast leer. Hinter dem Stillstand steckt eine Überraschung, die selbst die Flugsicherung kalt erwischt.

Der Flugverkehr von und nach Belgien steht am Montag wegen eines landesweiten Streiks beinahe still. Zwischen 7.00 und 21.00 Uhr kann die Flugsicherung keinen regulären Betrieb sicherstellen. Der Website des Flughafens Wien zufolge fallen sämtliche Flüge zwischen Wien und Brüssel aus, auch die AUA hat Verbindungen gestrichen.

Grund dafür ist, dass sich auch Fluglotsen an den Arbeitsniederlegungen beteiligen. Die belgische Flugsicherung Skeyes bietet nur noch jene Dienste an, die für Notfälle und sicherheitsrelevante Flüge notwendig sind. Reisenden wird geraten, sich bei der jeweiligen Fluggesellschaft über den Status ihres Fluges zu informieren.

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Protest gegen Sparpolitik

Der Streiktag richtet sich gegen die Spar- und Reformpolitik der Föderalregierung unter Premierminister Bart De Wever. Die Gewerkschaften halten ihr vor, Arbeitnehmer, Pensionisten und sozial Schwächere übermäßig zu belasten. Im Zuge des Protesttags ist in Brüssel eine Großdemonstration angesetzt. Auch im öffentlichen Nahverkehr muss mit erheblichen Einschränkungen gerechnet werden. Möglicherweise sind außerdem Schulen, Behörden und die Müllabfuhr betroffen.

Fluggesellschaften und Flughäfen üben Kritik an der kurzfristigen Ankündigung der Unterbrechung. Sie treffe Reisende empfindlich und verursache in den betroffenen Branchen hohe wirtschaftliche Verluste.

Kritik der Flugsicherung

Skeyes zufolge kam die Beteiligung der Fluglotsen unerwartet. Der landesweite Protesttag sei zwar seit Längerem bekannt gewesen, doch die Gewerkschaften hätten vorab nichts in diese Richtung signalisiert, sagte eine Sprecherin. Die erste Streikabsichtserklärung sei erst am Samstagfrüh eingelangt.

Selbst wenn nur vergleichsweise wenige Fluglotsen an zentralen Positionen ausfallen, könne das gravierende Folgen haben, erläuterte die Flugsicherung. Wegen spezieller Qualifikationen und Berechtigungen lasse sich Personal kurzfristig nicht ersetzen. Das Unternehmen verlangt daher gesetzliche Regelungen für einen Mindestbetrieb bei Streiks und eine verpflichtende Vorankündigung von Arbeitsniederlegungen.