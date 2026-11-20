Der Flug fällt aus, doch das Geld soll künftig schneller zurückkommen. Ab Oktober 2027 gelten in Europa neue Fluggastrechte, die auch Buchungsplattformen stärker in die Pflicht nehmen sollen.

Für Flugreisende in der Europäischen Union stehen ab dem 23. Oktober 2027 wichtige Änderungen bevor. Die umfassende Reform der Fluggastrechte ist bereits beschlossen. Zusätzlich haben sich EU-Parlament und Rat politisch auf strengere Vorschriften für die Rückerstattung von Flugtickets über Reisebüros und Buchungsplattformen geeinigt. Das Europäische Parlament hat diese Regeln im Oktober 2026 angenommen, die formelle Zustimmung des Rates steht noch aus.

Damit sollen vor allem jene Probleme beseitigt werden, die entstehen, wenn Passagiere ihre Flüge nicht direkt bei der Airline, sondern über einen Vermittler buchen. Fluggesellschaften und Buchungsplattformen müssen ihre Abläufe an die neuen Vorgaben anpassen.

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Volle Rückerstattung

Wird ein Flug annulliert, können Passagiere grundsätzlich zwischen der Rückerstattung des Ticketpreises und einer anderweitigen Beförderung wählen. Der Anspruch auf Erstattung besteht bereits nach geltendem EU-Recht. Die neuen Vermittlerregeln sollen zusätzlich sicherstellen, dass Reisende grundsätzlich auch bezahlte Vermittlungsgebühren zurückbekommen. Diese dürfen nicht einfach vom Erstattungsbetrag abgezogen werden.

Bei einer direkten Rückerstattung durch die Fluggesellschaft gilt grundsätzlich eine Frist von sieben Kalendertagen. Wird das Ticket über einen Vermittler abgewickelt, der es aus eigenen Mitteln bei der Airline bezahlt hat, sieht die Neuregelung eine zweistufige Frist vor: Die Fluggesellschaft muss das Geld innerhalb von sieben Tagen an den Vermittler überweisen. Dieser hat anschließend weitere sieben Tage Zeit, um den vollständigen Betrag an den Passagier zurückzuzahlen.

Bleibt die Rückzahlung nach 14 Tagen aus, soll die Fluggesellschaft selbst eingreifen müssen. Sie muss den Passagier kontaktieren und nach Erhalt der erforderlichen Zahlungsdaten und Nachweise innerhalb von sieben Tagen direkt erstatten. Die Fristen knüpfen an die Entscheidung für eine Rückerstattung beziehungsweise an die erforderlichen Angaben an.

Eine Ausnahme ist für bestimmte eigenständige Kleinstvermittler vorgesehen, etwa sehr kleine Reisebüros. Sie dürfen unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil ihrer Vermittlungsgebühr einbehalten. Darüber müssen sie ihre Kunden allerdings bereits zu Beginn des Buchungsvorgangs klar informieren.

Entschädigung einfacher beantragen

Auch die Beantragung von Ausgleichszahlungen und Rückerstattungen soll einfacher werden. Dafür ist ein einheitliches EU-Formular vorgesehen, das die Europäische Kommission in allen EU-Amtssprachen bereitstellen soll. Fluggesellschaften dürfen weiterhin eigene Formulare und Apps anbieten, sollen Anträge aber nicht allein deshalb ablehnen dürfen, weil Passagiere ein anderes Formular oder einen anderen zulässigen Übermittlungsweg verwenden.

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Rückerstattung und Entschädigung: Wer sein Geld für einen gestrichenen Flug zurückbekommt, hat nicht automatisch Anspruch auf eine zusätzliche Ausgleichszahlung. Ob eine solche Zahlung zusteht, hängt unter anderem vom Zeitpunkt der Annullierung, den angebotenen Alternativen und dem Grund des Flugausfalls ab.

Für Beschwerden zu Fluggastrechten steht Reisenden in Österreich die Agentur für Passagier- und Fahrgastrechte (apf) zur Verfügung. Betroffene müssen sich zunächst schriftlich an das zuständige Unternehmen wenden. Kommt keine Einigung zustande oder liegt nach sechs Wochen keine abschließende Antwort vor, können sie ein kostenloses Schlichtungsverfahren bei der apf beantragen.

Weitere Rechte ab Oktober 2027

Die bereits beschlossene EU-Reform sieht außerdem vor, dass Fluggesellschaften betroffene Passagiere innerhalb von vier Tagen nach dem Ende ihrer Reise elektronisch darüber informieren müssen, wie sie eine Ausgleichszahlung beantragen können. Die Informationen müssen klar und verständlich sein.

Verbesserungen sind auch für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität vorgesehen. Kann eine Fluggesellschaft die notwendige Unterstützung nicht selbst bereitstellen und verlangt deshalb eine Begleitperson, muss diese unter den gesetzlichen Voraussetzungen kostenlos mitreisen können.

Für Reisende ist vor allem der zeitliche Unterschied entscheidend: Die neuen Vorschriften gelten nicht bereits für Flugausfälle im Jahr 2026. Die bestehenden Fluggastrechte bleiben bis zur Anwendung der jeweiligen Neuregelungen maßgeblich. Der 23. Oktober 2027 ist der vorgesehene gemeinsame Anwendungsbeginn, wobei die zusätzlichen Vermittlerregeln noch den formellen Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens benötigen.