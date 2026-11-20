Autonom fahren sollten sie längst, doch es bleibt beim Versprechen. Nun bereiten zwei Kanzleien für Hunderte Tesla-Besitzer eine Klage vor.

In Österreich steuern zwei Anwaltskanzleien auf eine Klage gegen Tesla zu. Fahrzeuge mit dem Bordcomputer „Hardware 3“ sollen das Werbeversprechen vom vollständig autonomen Fahren nicht einlösen. Käufer haben dafür einige tausend Euro bezahlt, ohne die Funktion je nützen zu können. Die Kanzleien fokus Rechtsanwälte und Aigner, Lehner Zuschin berufen sich dabei auf Tesla-Chef Elon Musk. Er habe inzwischen selbst zugestanden, dass die betroffenen Autos einen leistungsstärkeren Bordcomputer brauchen.

Hunderte Mandanten

Gemeinsam vertreten die beiden Kanzleien Hunderte Tesla-Besitzer. Tesla habe die Autos unter Verweis darauf verkauft, dass sie die nötige Hardware an Bord hätten. Wie fokus Rechtsanwälte angeben, habe Tesla Motors Austria es bislang abgelehnt, den monierten Mangel zu beseitigen. Gegenüber der APA erläuterte Anwalt Clemens Stegner, die Ansprüche stützten sich auf Gewährleistung, Irrtum und Schadenersatz. Eine Stellungnahme von Tesla Motors Austria und Tesla Europe gab es vorerst nicht.

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Betroffene Modelle

Grundsätzlich betroffen sind das Tesla Model 3 bis etwa Herbst 2023 sowie das Model Y bis Anfang beziehungsweise Sommer 2024. Entscheidend ist jeweils der Zeitpunkt, ab dem auf den Bordcomputer „Hardware 4“ umgestellt wurde. Die Anwälte schätzen, dass in ganz Österreich zehntausende Fahrzeuge davon berührt sind.

Nach Einschätzung der Kanzleien können selbst jene Käufer Forderungen erheben, die das Funktionspaket nie nachgekauft haben. Die beworbene Eigenschaft sei nicht vorhanden und lasse sich nach aktuellem Stand auch nicht nachrüsten. Wer ein betroffenes Fahrzeug besitzt, kann seinen Fall auf www.kein-autonomes-fahren.at gratis überprüfen lassen.