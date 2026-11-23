Skorpione, Hornottern, Bärenspuren: Auf einer Kärntner Autobahnbrücke tummelt sich seltene Tierwelt. Die Brücke kostete zwei Millionen Euro.

In ganz Österreich sollen 21 Grünbrücken entstehen, über die Wildtiere Autobahnen, Schnellstraßen und Bahntrassen gefahrlos queren können. Kärnten zählte mit der Bärenbrücke bei Arnoldstein zu den Vorreitern solcher Vorhaben. Inzwischen verfügt das Bundesland über fünf Grünquerungen, die eigens für Wildtiere gebaut wurden. Hinzu kommen mehr als 100 weitere Bauwerke, vor allem Unterführungen, aber auch Brücken, die zumindest in Teilen eine wildökologische Rolle spielen. Egle Macijauskaite, Expertin für Umwelt- und Verfahrensmanagement bei der Asfinag, sagt, nach heutigem Stand bestehe in Kärnten deshalb kein genereller Bedarf an zusätzlichen Grünquerungen.

Die Bärenbrücke

Die Bärenbrücke an der Südautobahn A2 ist rund 100 Meter lang und wurde 2004 im Rahmen des Renaturierungsprojekts Schütt eröffnet. Die Umsetzung kostete etwa zwei Millionen Euro, eine Million davon kam von der EU. Damals stieß das Vorhaben auch auf Kritik. Sie richtete sich vor allem gegen die Kosten und hing mit der Diskussion über eine mögliche Rückkehr großer Beutegreifer wie Bär und Wolf zusammen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Schon ein Jahr nach der Fertigstellung ließ sich dort erstmals ein Bär nachweisen. Bärenanwalt Bernhard Gutleb konnte dessen Fährte zweifelsfrei bestimmen. Wie Macijauskaite erklärt, habe ein Monitoring im Jahr 2018 ergeben, dass die Wildtiere die Querung gut annehmen und diese beim sicheren Überwinden von Verkehrswegen eine wichtige Rolle spiele.

Auf dem Bauwerk wurden zudem geschützte Arten wie Skorpione sowie die in Österreich vom Aussterben bedrohte Hornotter registriert. Manche Tiere nutzen die Brücke nicht bloß zum Queren, sondern auch als Lebensraum. Alle Reptilienarten, die in der reptilienreichen Schütt vorkommen, wurden dort angetroffen. Unter den Grünquerungen kommt die Bärenbrücke damit auf die meisten Reptilienarten.

Rehe, Rothirsche und Feldhasen queren die Brücke am häufigsten. Daneben wurden Füchse, Marder, Siebenschläfer, Dachse und Wildschweine beobachtet.

Landesstraßen im Fokus

Bei Straßen, für die das Land zuständig ist, braucht es Grünbrücken seltener, wie es aus dem Büro von Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) heißt. Im Gegensatz zu Autobahnen seien die meisten dieser Straßen in der Regel nicht eingezäunt und stellten deshalb für Wildtiere keine unüberwindbare Barriere dar.

Für große Neubauprojekte wie die B-100-Umfahrung in Greifenburg oder den Sicherheitsausbau der B 317 plant das Land allerdings Maßnahmen für sichere Wildtierquerungen. Außerdem hilft das Straßenbaureferat der Kärntner Jägerschaft schon seit vielen Jahren dabei, an besonders betroffenen Abschnitten Wildwarngeräte zu montieren. Sie sollen Wildunfälle verhindern.