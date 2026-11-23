Schon am Ende der Volksschule stehen die Weichen. Eine neue Auswertung zeigt, wie weit Gymnasium und Mittelschule danach auseinanderdriften.

Bei mehr als einem Fünftel der Kinder, die in Österreich ans Gymnasium wechseln, bleiben die Leistungen im Lesen am Ende der Volksschule hinter den Bildungsstandards zurück. Sie erfüllen die Vorgaben nur teilweise oder überhaupt nicht. Das geht aus einer Auswertung des Instituts des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS) hervor. Für 2023 und 2024 weist sie 18 Prozent bei der teilweisen und vier Prozent bei der gänzlich verfehlten Zielerreichung aus.

Rund drei Viertel der künftigen Gymnasiasten, nämlich 75 Prozent, schafften die Lese-Bildungsstandards. In Mathematik lag der Anteil jener, die die Lernziele erreichten oder übertrafen, bei 94 Prozent.

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Mittelschulen im Vergleich

Von den Erstklasslern der Mittelschulen erfüllten oder übertrafen 45 Prozent die Lesestandards aus der Volksschule. Bei weiteren 30 Prozent waren die Vorgaben nur zum Teil erfüllt, bei 19 Prozent wurden die Lernziele zur Gänze verfehlt. Sieben Prozent der Kinder nahmen an den Tests nicht teil, weil sie Schwierigkeiten mit der Unterrichtssprache Deutsch hatten oder eine Behinderung vorlag.

Besuchten die Kinder eine Schule in sozial herausfordernder Lage, erreichten nur 14 Prozent von ihnen die Lese-Bildungsstandards. In Mathematik meisterten insgesamt 72 Prozent der Mittelschüler die Lernziele. Beim Eintritt in die Sekundarstufe liegen AHS-Schüler im Schnitt 1,4 Lernjahre in Deutsch und 1,1 Lernjahre in Mathematik vorne. Bis zum Ende der achten Schulstufe vergrößert sich dieser Abstand auf etwa zwei Lernjahre.

Eine wesentliche Ursache dafür sieht das IQS in der frühen Aufteilung der Kinder nach der Volksschule. Schüler mit stärkeren Leistungen gingen öfter ins Gymnasium, in den Mittelschulen dagegen sammelten sich deutlich mehr Kinder mit Lernrückständen.

Soziale Ungleichheit

Wer am Land lebt, erhält bei gleichen Kompetenzen seltener die AHS-Reife als Kinder aus dicht besiedelten Regionen. Auch der tatsächliche Wechsel verläuft unterschiedlich: In Ballungsräumen gehen etwa drei Viertel der Kinder mit AHS-Reife ins Gymnasium, am Land ist es rund ein Drittel. Einer der Gründe dafür ist, dass es außerhalb der Städte weniger AHS-Standorte gibt.

Stammen Kinder aus zugewanderten Familien, in denen die Eltern wenig formale Bildung und ein geringes Einkommen haben, besuchen sie wesentlich seltener eine AHS. An acht von zehn Gymnasien bilden dagegen Akademikerkinder mit deutscher Erstsprache die deutliche Mehrheit. Nach Einschätzung des IQS lässt sich nur etwa ein Viertel der sozialen Ungleichheit bei der Schulwahl durch die tatsächlichen Leistungsunterschiede erklären. Neben den schulischen Fähigkeiten entscheiden demnach auch familiäre und soziale Voraussetzungen über den Bildungsweg mit.