Der Black Friday lockt mit großen Rabatten. Die Arbeiterkammer kennt die Tricks dahinter und verrät, worauf es beim Kaufen ankommt.

Der Black Friday steht am 27. November vor der Tür, und die Arbeiterkammer (AK) rät zur Vorsicht: Viele der beworbenen Aktionen bringen Konsumenten in Wahrheit keine echten Preisvorteile. „Black Week, Black Friday, Cyber Monday – bereits davor und danach gibt es viele Angebote, die oft mehr Schein als Sein sind“, mahnt Jakob Kalina, Konsumentenschützer der AK.

Bei zeitlich befristeten Aktionen sollte man laut AK nicht überhastet zugreifen. Wer Preisnachlässe bewirbt, muss den niedrigsten Preis der vergangenen 30 Tage als Basis heranziehen. Daran halten sich allerdings nicht alle Händler. Auf Vergleichsportalen wie Geizhals oder Idealo lässt sich die tatsächliche Preisentwicklung nachverfolgen.

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Große Abschläge betreffen häufig nur einzelne Artikel. Hinzu kommen mitunter Ausgaben für Versand, Rücksendungen oder Zoll. Wer ein Elektrogerät kaufen will, sollte der AK zufolge die Modellnummer ansehen, denn nicht selten sind es ältere Modelle, die günstiger verkauft werden.

Gefälschte Onlineshops

Rund um die Rabattaktionen ködern Kriminelle mit extrem niedrigen Preisen. Ihre gefälschten Onlineshops sind teilweise kaum von seriösen Webseiten zu unterscheiden. Die AK rät, Anbieter auf fakeshop.at zu prüfen und nicht im Voraus zu zahlen. Misstrauisch machen sollten außerdem auffällige Kundenbewertungen. Bevor bezahlt wird, empfiehlt die AK einen genauen Blick in den Warenkorb, weil sich dort ungewollte Zusatzprodukte oder kostspielige Garantieverlängerungen eingeschlichen haben können.

Rücktritt und Gewährleistung

Wer online bestellt, kann grundsätzlich binnen 14 Tagen ab Erhalt der Ware vom Kauf zurücktreten. Im Geschäft besteht ein solches Recht dagegen nur dann, wenn der Händler es freiwillig einräumt.

Bevor man etwas Neues anschafft, sollte man laut AK klären, ob noch Gewährleistungsansprüche bestehen und ob sich das alte Gerät reparieren lässt. Bei mangelhafter Ware gilt grundsätzlich eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Seit Oktober 2026 erstreckt sich diese nach einer Reparatur innerhalb der Frist auf drei Jahre, und zwar für das gesamte Produkt. Das Warenreparaturrichtlinie-Umsetzungsgesetz (WaRUG), das am 1. Oktober 2026 in Kraft trat, sieht vor, dass sich die gesetzliche Gewährleistungsfrist bei einer Reparatur im Rahmen der Gewährleistung einmalig um ein Jahr verlängert.