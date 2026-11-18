Die Rabatte locken, die Shops wirken echt. Doch hinter vermeintlichen Schnäppchen lauern Betrugsfallen, vor denen die Arbeiterkammer jetzt warnt.

Rund um den Black Friday warnen Verbraucherschützer verstärkt vor betrügerischen Online-Shops. Die Arbeiterkammer Vorarlberg rät, unbekannte Anbieter besonders sorgfältig zu prüfen und möglichst nicht per Vorauskasse zu bezahlen. Wie groß die Gefahr ist, zeigt ein aktueller Fund der Watchlist Internet: Sie entdeckte mehr als 2.500 Adressen möglicher Fake-Shops.

Heuer fällt der Black Friday auf den 27. November, doch die Rabattaktionen sind schon jetzt in vollem Gang. Fake-Shops kopieren seriöse Händler so geschickt, dass man den Unterschied kaum erkennt. Die betrügerischen Shops locken mit besonders günstigen Preisen und wirken häufig täuschend echt. Wer dort bestellt und im Voraus bezahlt, erhält oftmals keine Ware und verliert sein Geld. Besonders problematisch sind direkte Banküberweisungen, weil sich diese häufig nicht mehr rückgängig machen lassen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Aufgeflogene Fake-Shops

Im Quelltext eines enttarnten Fake-Shops entdeckte die Watchlist Internet eine Liste mit mehr als 2.500 Adressen betrügerischer oder geplanter Online-Shops. Zum Zeitpunkt der Überprüfung war weniger als ein Drittel davon erreichbar. Manche Seiten waren offenbar noch gar nicht online gegangen, andere möglicherweise bereits wieder verschwunden.

Nach einer genaueren Prüfung stufte die Watchlist 1.814 Internetadressen als für Österreich, Deutschland und die Schweiz relevant ein. Die Adressen wurden in die Warn-Datenbank aufgenommen. Auf der Liste fanden sich außerdem jene echten Shops, die nachgeahmt werden sollten, samt E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Die Watchlist stellt klar, dass diese Unternehmen mit dem Betrug nichts zu tun haben und selbst zu den Geschädigten zählen. Nachdem die Liste öffentlich gemacht worden war, geriet die Website der Watchlist Internet mehrfach unter Beschuss durch Überlastungsangriffe.

Wichtige Warnsignale

Der Konsumentenschutz empfiehlt, Online-Shops sorgfältig unter die Lupe zu nehmen. Ein vollständiges Impressum ist dabei unerlässlich, denn laut AK haben die Betreiber verdächtiger Seiten ihren Sitz häufig in Asien. Eine zentrale Rolle spielt die Zahlungsart. Von Vorauskasse ist abzuraten, am sichersten ist der Kauf auf Rechnung, weil man die Ware zuerst begutachten kann. Misstrauisch sollte man nach Angaben der Watchlist Internet werden, wenn ein Shop anfangs mehrere Bezahlmöglichkeiten anführt, am Ende des Bestellvorgangs aber nur noch die Vorkasse per Überweisung übrig bleibt.

Auch ein Blick auf das Preisniveau hilft weiter. Ist fast das ganze Sortiment massiv verbilligt, gilt das als klares Warnsignal. Die Webadresse sollte man genau lesen, denn vertauschte oder zusätzliche Buchstaben gehören zu den gängigen Tricks. Vor dem Kauf empfiehlt es sich, nach Erfahrungsberichten zu suchen und den Shop über fakeshop.at zu überprüfen. Darüber hinaus schlägt der Fake-Shop-Detector der Watchlist Internet als Browser-Erweiterung in Echtzeit Alarm.

Neben dem eigentlichen Betrug warnt die AK auch vor Scheinrabatten. Wird ein Preis herabgesetzt, muss der niedrigste Preis der vergangenen 30 Tage angegeben werden, und die Werbung darf sich nur auf diesen Vergleichswert beziehen.

Bei Online-Käufen bei gewerblichen Händlern besteht grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Ausnahmen gelten etwa für bestimmte Maßanfertigungen und schnell verderbliche Produkte. Vor der Bestellung sollte man prüfen, wohin eine mögliche Rücksendung geht, denn Retouren ins Ausland können teuer werden. Bei Einkäufen direkt im Geschäft gibt es dagegen grundsätzlich kein gesetzliches Rücktrittsrecht bei bloßem Nichtgefallen.

Wer bereits auf einen Fake-Shop hereingefallen ist, sollte sofort handeln. Bei einer Kreditkartenzahlung kann eine Rückbuchung über das Kartenunternehmen versucht werden, bei einer Banküberweisung sollte umgehend die Bank kontaktiert werden. Betroffene sollten außerdem Bestellbestätigungen und Zahlungsbelege sichern und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Bei individuellen Fragen hilft die AK-Konsumentenberatung unter der Nummer AK 050 258 3000 weiter. Sie ist Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr sowie Freitag von 8 bis 12 Uhr erreichbar.