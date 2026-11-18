Sonne im Süden, Schauer im Norden und ein Wind, der kräftig zupackt. Das Wetter teilt das Land in zwei Lager, und oben wird es weiß.

Bis Samstag zeigt sich das Wetter in Österreich von seiner launischen Seite. Regional gehen Schauer nieder, im Süden gibt es freundliche Abschnitte, dazu bläst ein lebhafter Westwind. Im Hochgebirge kann es zeitweise stürmisch werden, Richtung Wochenende sinkt die Schneefallgrenze. Erstellt wurde die Prognose von GeoSphere Austria.

Unbeständiger Mittwoch

Schon am Mittwochvormittag wandern die ersten Regen- und Graupelschauer ostwärts ab. Unbeständig bleibt es im Westen und Norden, wo im Lauf des Tages weitere Schauer durchziehen. Im Flachland und im Süden kommt zwischendurch die Sonne zum Vorschein. Nördlich der Alpen und im Osten bläst der Westwind teilweise kräftig, im Hochgebirge stürmt es stellenweise. Am Nachmittag werden 8 bis 16 Grad erreicht, in der Früh liegen die Werte bei 2 bis 12 Grad, vereinzelt ist leichter Frost möglich.

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In der Nacht auf Donnerstag beruhigt sich die Wetterlage vorübergehend. Die letzten Schauer verziehen sich, vor allem im Osten reißen die Wolken für mehrere Stunden auf. Stellenweise können sich flache Nebelfelder bilden. In vielen Gebieten schwächt sich der Wind ab. Die Temperaturen gehen auf 0 bis 9 Grad zurück.

Am Donnerstag scheint in der Osthälfte anfangs noch zeitweise die Sonne. Rasch übernehmen dann die Wolken, und von Westen sowie Südwesten greift Regen auf weite Teile des Landes über. Am Nachmittag wandert der Regenschwerpunkt in den Süden und Südosten, wo es vorübergehend kräftig regnen kann. Der Wind schwächt sich zunächst etwas ab, nördlich der Alpen legt er im Tagesverlauf jedoch wieder zu und weht lebhaft aus West bis Südwest. Die Höchstwerte betragen 5 bis 14 Grad.

Sinkende Schneefallgrenze

Am Freitag überwiegen entlang und nördlich der Alpen die Wolken, dazu fallen Regenschauer. Meist trocken bleibt es im Süden und Südosten, wo sich zeitweise die Sonne zeigt. Gegen Abend häufen sich die Schauer im Westen, die Schneefallgrenze sinkt nach und nach gegen 1300 Meter. Von Vorarlberg bis zum Alpenostrand weht lebhafter bis kräftiger Südwest- bis Westwind. Die Höchstwerte liegen bei 5 bis 13 Grad.

Auch am Samstag bleibt das Wetter zweigeteilt. Während es im Süden Österreichs überwiegend trocken bleibt und sich zeitweise die Sonne zeigt, dominieren im Norden Wolken und Regenschauer. Besonders in Oberösterreich fällt häufiger Regen.

Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1.000 und 1.500 Metern. Im Norden weht teils lebhafter bis kräftiger Westwind. Die Tageshöchstwerte erreichen 5 bis 13 Grad.