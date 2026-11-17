Der Westwind dreht auf und bringt Österreich einen stürmischen Mittwoch. Wer unterwegs ist, bekommt den Druck besonders auf Brücken zu spüren.

Für Mittwoch hat GeoSphere Austria eine gelbe Windwarnung ausgegeben. Zwischen 4 und 16 Uhr legt der Westwind spürbar zu. Einzelne Böen erreichen dabei mehr als 70 km/h, in exponierten Lagen sind kurzzeitig sogar über 90 km/h möglich. Auf den Bergen fallen die Spitzen noch kräftiger aus. Im Verkehr drohen Behinderungen.

Neue Wetterfront

Schon nach Mitternacht erreicht von Westen her die nächste Front das Land. Wolken und örtliche Schauer breiten sich von Vorarlberg bis Oberösterreich aus. Zugleich frischt der Westwind in Vorarlberg, Tirol und im Mühlviertel auf, während die Temperaturen auf 0 bis 8 Grad zurückgehen.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Im Süden bleibt es am Mittwoch weitgehend trocken und nur schwach windig, die Sonne zeigt sich dort am längsten. In der Nordhälfte ziehen zeitweise Regenschauer durch, die Schneefallgrenze liegt bei rund 1.400 Metern. Die Tageshöchstwerte bewegen sich zwischen 8 und 16 Grad, am wärmsten wird es im Osten.

Gefahr im Verkehr

Die kräftigen Böen steigern das Risiko im Alltag und auf den Straßen. GeoSphere Austria warnt: „[Es] können durch die starken Böen Äste abbrechen, Gegenstände herumgewirbelt werden und umgestürzte Bäume vereinzelt zu Stromausfällen führen.“ Im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie bei Kranarbeiten sind Beeinträchtigungen möglich. Auf Brücken und ungeschützten Strecken steigt wegen des Seitenwinds die Unfallgefahr, vor allem für Lkw und Fahrzeuge mit großen Anhängern.

Autofahrer sollten auf Brücken und ungeschützten Strecken das Tempo reduzieren, ausreichend Abstand halten und nicht überholen. Auch in Wäldern, Parks und Alleen ist Vorsicht angebracht.