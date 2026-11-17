Im Cockpit war er Soldat, bei der Flut wurde er zum Retter. Nun stirbt Goran Bulajic bei einem Jetabsturz im Alter von 53 Jahren.

Der serbische Armeepilot Goran Bulajic ist tot. Der 53-Jährige kam heute beim Absturz einer MiG-29 zwischen Nova Pazova und Stara Pazova ums Leben. Das Verteidigungsministerium bestätigte den Vorfall. Bekannt wurde Bulajic 2014 durch seine Rettungseinsätze in Obrenovac.

Die MiG-29 war heute früh gegen 8.45 Uhr abgestürzt. An der Unglücksstelle standen Angehörige von Armee und Polizei, Feuerwehr und Rettung im Einsatz. Der zuständige Staatsanwalt wurde verständigt. Zwei Kommissionen sollen nun klären, unter welchen Umständen es zum Absturz kam, ob innerhalb der Armee jemand Verantwortung trägt und welche technischen Ursachen dahinterstecken.

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Die Maschine ging im Gebiet zwischen Nova Pazova und Stara Pazova nieder. Den Zeitpunkt des Unglücks, 8.45 Uhr, bestätigte das Verteidigungsministerium. Vor Ort arbeiteten Einsatzkräfte von Armee, Polizei, Feuerwehr und Rettung. Der Staatsanwalt ist über den Vorfall informiert. Die beiden Untersuchungskommissionen befassen sich mit den Rahmenbedingungen des Absturzes, prüfen eine mögliche interne Verantwortung und analysieren die technischen Faktoren.

Bulajics Laufbahn

Bulajic gehörte der 204. Luftwaffenbrigade an, die in Batajnica stationiert ist. Geboren wurde er am 25. März 1973 in Belgrad, seit 1996 stand er im Berufsdienst der Armee. Er hinterlässt zwei Kinder.

Einsatz in Obrenovac

Bei den Überschwemmungen 2014 half Bulajic gemeinsam mit Freunden den Menschen in Obrenovac. Mit seinem eigenen Boot holte er Bewohner aus überfluteten Häusern, in denen sie eingeschlossen waren. Insgesamt war er an der Rettung von mehr als 150 Menschen beteiligt.

Er meldete sich beim Kommando, machte sich auf den Weg und tauschte den Fliegeroverall gegen einen Taucheranzug. Mehr als 20 Stunden verbrachte er damit, Menschen aus dem Wasser zu holen, oft an schwer zugänglichen Orten. Unter den Geretteten waren Miroslav, Slavica, Djordje, Ksenija und Natalija aus der Kneza-Mihaila-Straße. Sie hatten per SMS um Hilfe gebeten.

„Als wir ankamen, war der Anblick viel schlimmer, als wir erwartet hatten. Das Wasser stand zwei Meter hoch. Man fährt mit dem Boot durch die Straßen, orientiert sich an den Laternenmasten, und das GPS führt einen, als wäre man mit dem Auto unterwegs, in einem Ort, den man überhaupt nicht kennt“, erzählte Bulajic 2014 dem Sender RTS.

Er schilderte, wie schwer es bei den Evakuierungen war, Kinder von ihren Eltern zu trennen. „Am schwersten war es, dem Vater das Kind abzunehmen. In das Boot stiegen meist zuerst die Mütter, während die Väter in den Wohnungen und Häusern blieben. Zuerst brachte man die Mutter zum Boot, der Vater blieb mit dem Kind zurück. Dann fährt man zurück, um das Kind zu holen, und in diesem Moment drückt einem ein Mann, der einen überhaupt nicht kennt und nicht weiß, wer man ist, sein Kind in die Arme, damit man es über das Wasser bringt“, erinnerte er sich.

Bulajic berichtete auch von älteren Bewohnerinnen, die sich trotz ihres Alters und ihrer Verletzungen in Sicherheit brachten. „Da war eine bemerkenswerte Oma, die sagte, sie hätte nicht geglaubt, dass sie mit neunzig auf einem Dach herumgehen würde. Auch die anderen alten Damen waren für mich echte Turnerinnen. Frauen von 85 oder 90 Jahren, mit verletzten Hüften oder verletzter Wirbelsäule, stiegen durchs Fenster und kletterten die Leiter hinunter“, erzählte er. In damaligen Aussagen betonte er, der Lebenswille der Menschen sei stärker gewesen als die Angst.