Eine Wohnung an der kroatischen Küste oder ein geerbtes Haus in Bosnien kann zusätzliche Einnahmen bringen. Doch wer in Österreich lebt und im Ausland Miete kassiert, muss auch die österreichischen Steuerregeln beachten.

Viele Menschen mit Balkan-Wurzeln besitzen Immobilien in ihrer früheren Heimat. Manche vermieten diese dauerhaft, andere bieten ihre Ferienwohnungen während der Sommermonate an Touristen an. Dabei entsteht häufig die Frage, ob die Mieteinnahmen ausschließlich im Ausland versteuert werden müssen. Die Antwort hängt vom Doppelbesteuerungsabkommen ab und kann auch Folgen für die österreichische Steuererklärung haben.

Wo müssen die Mieteinnahmen versteuert werden?

Grundsätzlich ist entscheidend, in welchem Land sich die Immobilie befindet und wo die vermietende Person steuerlich ansässig ist. Österreich hat sowohl mit Kroatien als auch mit Bosnien und Herzegowina Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen. Diese regeln, welcher Staat bestimmte Einkünfte besteuern darf und wie eine doppelte Besteuerung vermieden wird.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Nach Artikel 6 beider Abkommen dürfen Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen im Staat besteuert werden, in dem sich die Immobilie befindet. Wer also in Wien lebt und seine Ferienwohnung in Kroatien vermietet, muss die steuerlichen Verpflichtungen für diese Vermietung grundsätzlich in Kroatien beachten. Dasselbe gilt entsprechend für eine vermietete Immobilie in Bosnien und Herzegowina.

Warum Österreich trotzdem eine Rolle spielt

Besonders interessant ist, was anschließend in Österreich passiert. Die Doppelbesteuerungsabkommen mit Kroatien und Bosnien sehen für gewöhnliche Mieteinkünfte aus dort gelegenen Immobilien grundsätzlich die sogenannte Befreiungsmethode vor. Das bedeutet, dass diese Einkünfte in Österreich nach den Abkommen grundsätzlich von der Einkommensteuer ausgenommen werden.

Sie können aber über den sogenannten Progressionsvorbehalt die Steuer auf andere, in Österreich steuerpflichtige Einkünfte beeinflussen.

Dabei werden die ausländischen Einkünfte für die Berechnung des maßgeblichen Steuersatzes berücksichtigt, ohne dass die nach dem Abkommen befreiten Einkünfte selbst nochmals in Österreich besteuert werden. Wer zusätzlich in Österreich arbeitet oder eine Pension bezieht, sollte diesen Unterschied kennen.

Ein Beispiel aus dem Alltag

Ein Arbeitnehmer lebt in Wien und besitzt eine Ferienwohnung an der kroatischen Küste. Während der Sommersaison vermietet er die Wohnung an Urlauber und erhält insgesamt 12.000 Euro. Für die Steuerberechnung sind allerdings nicht automatisch die gesamten 12.000 Euro maßgeblich. Von den Mieteinnahmen können je nach anwendbarem Steuerrecht bestimmte Ausgaben abgezogen werden, etwa Reparaturkosten, Versicherungen, laufende Betriebskosten oder die steuerliche Abschreibung des Gebäudes.

Wichtig: Für den österreichischen Progressionsvorbehalt müssen die ausländischen Vermietungseinkünfte grundsätzlich nach österreichischen Steuerregeln ermittelt werden. Der in Kroatien versteuerte Betrag muss daher nicht mit jenem übereinstimmen, den das österreichische Finanzamt bei der Berechnung des Steuersatzes berücksichtigt.

Ergibt sich nach diesen Vorschriften ein steuerlicher Überschuss, kann dieser den Steuersatz für andere in Österreich steuerpflichtige Einkünfte erhöhen.

Auch wenn die Einnahmen auf einem kroatischen Bankkonto bleiben, ist damit die österreichische steuerliche Beurteilung nicht erledigt.

Entscheidend sind die steuerliche Ansässigkeit und die geltenden Vorschriften, nicht allein der Standort des Bankkontos.

Vorsicht bei Ferienwohnungen und Airbnb

Nicht nur langfristig vermietete Wohnungen sind betroffen. Auch die kurzfristige Vermietung über Plattformen wie Airbnb oder Booking.com kann steuerlich unter Vermietung und Verpachtung fallen. Allein die Tatsache, dass eine Wohnung tageweise an Touristen vermietet wird, macht daraus noch keine gewerbliche Tätigkeit. Entscheidend sind unter anderem der Umfang der Vermietung und die zusätzlich angebotenen Dienstleistungen.

Bei Ferienunterkünften müssen zusätzlich die Vorschriften des jeweiligen Landes berücksichtigt werden. Dazu können etwa Registrierungspflichten, touristische Abgaben oder besondere umsatzsteuerliche Regeln gehören. In Kroatien müssen Vermieter von Ferienunterkünften ihre Gäste grundsätzlich innerhalb von 24 Stunden nach der Ankunft im staatlichen System eVisitor anmelden. Außerdem sind die Vorschriften zur Zulassung touristischer Unterkünfte und zur Tourismusabgabe zu beachten. Wer seine Ferienwohnung beispielsweise über Airbnb oder Booking.com anbietet, ist dadurch nicht automatisch von diesen Verpflichtungen befreit.

Was muss in Österreich angegeben werden?

Wer in Österreich steuerlich ansässig ist und Einkünfte aus einer vermieteten Immobilie im Ausland erzielt, muss diese bei einer erforderlichen Einkommensteuerveranlagung grundsätzlich berücksichtigen. Dafür wird das Formular E 1 verwendet. Die nach einem Doppelbesteuerungsabkommen steuerfreien Einkünfte, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen, sind grundsätzlich in der Kennzahl 440 anzugeben.

Auch Arbeitnehmer, deren Lohnsteuer bereits vom Arbeitgeber abgeführt wird, können wegen solcher Auslandseinkünfte eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Ob eine Erklärungspflicht besteht und welche zusätzlichen Angaben erforderlich sind, hängt von den persönlichen Verhältnissen ab. Wichtig sind nachvollziehbare Aufzeichnungen über die erzielten Mieten und die damit verbundenen Ausgaben. Auch Steuerbescheide und Zahlungsnachweise aus dem Ausland sollten aufbewahrt werden.

Eine Immobilie besitzen ist nicht dasselbe wie sie vermieten

Ein besonders wichtiger Unterschied: Wer lediglich ein Ferienhaus in Kroatien besitzt und dieses ausschließlich privat nutzt, erzielt dadurch noch keine Mieteinkünfte. Die steuerlichen Fragen entstehen insbesondere dann, wenn aus der Immobilie tatsächlich Einnahmen erzielt werden oder andere steuerlich relevante Vorgänge stattfinden.

Wer sein Haus später verkauft, muss zudem andere Vorschriften beachten als bei einer laufenden Vermietung. Fazit: Eine Immobilie in Kroatien oder Bosnien kann steuerliche Pflichten in mehreren Ländern auslösen. Auch wenn die laufenden Mieteinkünfte nach den jeweiligen Doppelbesteuerungsabkommen grundsätzlich im Immobilienland besteuert und in Österreich freigestellt werden, können sie hier den Steuersatz beeinflussen.