Acht Niederlagen hintereinander, null Punkte in der Nations League und ein Fußballverband, der nicht einmal eine neue Führung wählen kann. Elf Jahre nach dem historischen U20-WM-Titel steckt Serbiens Fußball in einer Krise, die weit über das Spielfeld hinausgeht.

Auch gegen Griechenland gab es für die serbische Nationalmannschaft nichts zu holen. Am Montagabend verlor die Mannschaft von Trainer Veljko Paunović in Volos mit 0:1. Giorgos Masouras erzielte in der 69. Minute den entscheidenden Treffer. Ausgerechnet Griechenland, das wenige Tage zuvor gegen die Niederlande mit 0:7 untergegangen war, fügte den Serben die nächste Enttäuschung zu.

Acht Niederlagen und kein Ausweg in Sicht

Die Bilanz ist erschreckend: Acht Spiele, acht Niederlagen. Alle sechs Begegnungen in der Nations League gingen verloren. Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 4:12 beendet Serbien die Gruppenphase auf dem letzten Platz. Im März 2027 muss die Mannschaft in die Relegation, um den Verbleib in der höchsten Spielklasse zu sichern.

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Doch längst geht es um mehr als sportliche Ergebnisse. Wie konnte eine Fußballnation mit so vielen international erfolgreichen Spielern derart den Anschluss verlieren?

2015: Als Serbien die Fußballwelt überraschte

Am 20. Juni 2015 schrieb eine junge serbische Mannschaft Fußballgeschichte. Im Finale der U20-Weltmeisterschaft in Neuseeland besiegte Serbien Brasilien mit 2:1. Nemanja Maksimović erzielte in der 118. Minute den entscheidenden Treffer.

Eine ganze Nation feierte ihre jungen Weltmeister. Spieler wie Sergej Milinković-Savić, Andrija Živković, Predrag Rajković und Nemanja Maksimović galten als Hoffnungsträger einer goldenen Generation.

An der Seitenlinie stand damals Veljko Paunović. Elf Jahre später ist ausgerechnet er für die A-Nationalmannschaft verantwortlich. Statt an frühere Erfolge anzuknüpfen, muss er nun versuchen, den sportlichen Absturz aufzuhalten.

Große Namen, enttäuschende Leistungen

An fehlendem Talent liegt es jedenfalls nicht. Mit Spielern wie Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović, Filip Kostić oder Sergej Milinković-Savić verfügte Serbien in den vergangenen Jahren über international erfahrene Profis. Hinzu kamen Persönlichkeiten wie Dušan Tadić, die das Nationalteam über lange Zeit prägten. Doch große Namen ergeben noch keine erfolgreiche Mannschaft.

Serbien gelingt es seit Jahren nicht, seine individuellen Qualitäten dauerhaft auf den Platz zu bringen. Es fehlt an einer erkennbaren Spielidee, an defensiver Stabilität und an der Fähigkeit, auch unter Druck als Einheit aufzutreten. Natürlich sind Deutschland und die Niederlande starke Gegner. Aber eine Nationalmannschaft mit Serbiens Ansprüchen muss zumindest konkurrenzfähig bleiben. Die jüngsten Auftritte zeigen, dass die Probleme nicht allein mit der Qualität der Gegner erklärt werden können.

Auch der Fußballverband steckt in der Krise

Während die Nationalmannschaft sportlich abstürzt, herrscht beim serbischen Fußballverband FSS organisatorisches Chaos. Die für den 14. November geplante Wahlversammlung musste abgesagt werden, weil sich kein einziger Kandidat für das Präsidentenamt oder den Vorstand gemeldet hatte. Mittlerweile haben sich sogar FIFA und UEFA eingeschaltet, um bei der Bewältigung der Führungskrise zu helfen.

Ein bemerkenswerter Zustand für ein Land mit einer derart großen Fußballtradition. Gerade in schwierigen Zeiten braucht eine Nationalmannschaft stabile Strukturen, klare Verantwortlichkeiten und eine langfristige Strategie. In Serbien fehlt derzeit vieles davon.

Warum schafft Kroatien, was Serbien nicht gelingt?

Besonders schmerzhaft dürfte für serbische Fußballfans der Blick ins Nachbarland Kroatien sein. Mit deutlich weniger Einwohnern erreichte Kroatien 2018 das WM-Finale und wurde 2022 WM-Dritter. Über mehrere Generationen hinweg gelang es, internationale Spitzenspieler zu einer funktionierenden Mannschaft zu formen.

Natürlich lässt sich der Erfolg Kroatiens nicht einfach kopieren. Dennoch stellt sich die Frage, warum Serbien trotz vergleichbarer Fußballbegeisterung und zahlreicher Talente bei großen Turnieren regelmäßig hinter den Erwartungen bleibt. Der Unterschied liegt offenbar nicht nur in der individuellen Qualität, sondern auch in der Kontinuität, der Nachwuchsentwicklung und dem Zusammenspiel zwischen Verband, Trainern und Spielern.

Der verpasste WM-Traum als Warnsignal

Bereits das Scheitern in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 war ein schwerer Rückschlag. Nach den WM-Teilnahmen 2018 und 2022 hatte man gehofft, sich dauerhaft unter Europas stärkeren Fußballnationen etablieren zu können. Stattdessen folgte die nächste Enttäuschung.

Dabei muss auch der Triumph von 2015 richtig eingeordnet werden. Ein U20-Weltmeistertitel garantiert noch keine erfolgreiche A-Nationalmannschaft. Viele Nachwuchstalente entwickeln sich unterschiedlich. Entscheidend ist, ob ein Land solche Erfolge langfristig nutzen kann. Genau das scheint Serbien bislang nicht gelungen zu sein.

Paunović und die schwierigste Aufgabe seiner Karriere

Für Veljko Paunović schließt sich ein bemerkenswerter Kreis. Einst führte er Serbiens Nachwuchs zum größten Erfolg seiner Geschichte. Heute soll er eine verunsicherte Nationalmannschaft wieder auf Kurs bringen.

Doch ein Trainer allein wird die Probleme kaum lösen können. Serbien braucht mehr als kurzfristige personelle Veränderungen. Notwendig sind eine klare sportliche Ausrichtung, funktionierende Verbandsstrukturen und ein Konzept, das auch über einzelne Turniere hinaus Bestand hat. Der nächste wichtige Prüfstein wartet bereits im März 2027.

Was muss noch passieren?

Vor elf Jahren feierte Serbien junge Weltmeister, die für eine erfolgreiche Zukunft stehen sollten. Heute muss die Nationalmannschaft um ihren Platz in der höchsten Nations-League-Spielklasse kämpfen. An Fußballtradition, Talenten und leidenschaftlichen Fans mangelt es dem Land weiterhin nicht. Doch die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass diese Voraussetzungen allein nicht ausreichen.

Vielleicht lautet die entscheidende Frage deshalb längst nicht mehr, warum Serbien schon wieder verloren hat. Sondern: Was muss eigentlich noch passieren, damit sich im serbischen Fußball endlich etwas grundlegend ändert?