Nations League: Diese Spiele entscheiden über das Schicksal der Balkan-Teams

Für die Nationalmannschaften aus Südosteuropa stehen entscheidende Tage in der Nations League bevor. Während Bosnien und Herzegowina überraschend um den Aufstieg kämpft, droht Serbien nach vier Niederlagen der Abstieg. Auch Kroatien steht nach einer historischen Pleite unter Zugzwang.

Sechs Spiele, drei mögliche Entscheidungen und völlig unterschiedliche Ausgangslagen: Zwischen dem 12. und 17. November 2026 geht die Gruppenphase der UEFA Nations League zu Ende. Für die Fußballfans in Österreich wird es besonders spannend. Bosnien und Herzegowina könnte den nächsten großen Erfolg feiern, Kroatien muss eine schmerzhafte Niederlage verarbeiten und Serbien kämpft ums sportliche Überleben in der höchsten Liga. Gleichzeitig hat auch Österreich beste Chancen auf den Aufstieg.

Bosnien überrascht: Seit vier Spielen ungeschlagen

Eine der erfreulichsten Entwicklungen liefert derzeit Bosnien und Herzegowina. Die Mannschaft hat nach vier Gruppenspielen noch keine einzige Niederlage kassiert. Zwei Siege und zwei Unentschieden bedeuten acht Punkte und Tabellenplatz zwei in der Gruppe B4.

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Besonders bemerkenswert war der 4:2-Auswärtssieg gegen Rumänien Ende September. Anfang Oktober folgte ein 1:0-Heimerfolg gegen Polen. Nun steht das möglicherweise wichtigste Spiel der bisherigen Nations-League-Saison bevor.

Am Samstag, dem 14. November, trifft Bosnien auswärts auf Tabellenführer Schweden. Die Schweden liegen mit zehn Punkten nur zwei Zähler vor Bosnien. Mit einem Sieg könnte Bosnien die Tabellenführung übernehmen und hätte den direkten Aufstieg in die höchste Nations-League-Spielklasse selbst in der Hand.

Am 17. November folgt das abschließende Heimspiel gegen Rumänien. Auch ein zweiter Tabellenplatz wäre ein Erfolg: Dieser berechtigt zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs gegen Mannschaften aus Liga A.

Kroatien muss eine historische Niederlage verkraften

Ganz anders ist die Situation bei Kroatien. Die Mannschaft startete mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Tschechien, verlor anschließend aber dreimal hintereinander. Besonders schmerzhaft war das 0:7 gegen England am 3. Oktober. Dazu kamen zwei Niederlagen gegen Spanien.

Nach vier Spielen liegt Kroatien mit lediglich drei Punkten auf Platz drei der Gruppe A3. Spanien führt mit zwölf Punkten, gefolgt von England mit neun. Tschechien ist noch punktlos. Ausgerechnet gegen England geht es nun weiter.

Am Donnerstag, dem 12. November, muss Kroatien in England antreten. Nur mit einem Sieg kann die Mannschaft ihre theoretische Chance auf das Viertelfinale aufrechterhalten. Am 15. November wartet schließlich das Heimspiel gegen Tschechien. Spätestens dort könnte sich entscheiden, ob Kroatien zumindest den direkten Abstieg beziehungsweise eine mögliche Relegation vermeiden kann.

Serbien droht nach vier Niederlagen der Abstieg

Noch schwieriger ist die Ausgangslage für Serbien. Die Nationalmannschaft hat bislang sämtliche vier Gruppenspiele verloren. Gegen Griechenland und die Niederlande gab es Niederlagen, außerdem unterlag Serbien Deutschland mit 0:2.

Das Ergebnis: Null Punkte und der letzte Tabellenplatz in Gruppe A2. Niederlande und Griechenland führen mit jeweils acht Punkten, Deutschland folgt mit fünf Zählern.

Am Freitag, dem 13. November, empfängt Serbien die deutsche Nationalmannschaft. Eine weitere Niederlage würde die Chancen auf den Klassenerhalt erheblich verschlechtern. Bereits ein Unentschieden würde bedeuten, dass Serbien als Gruppenletzter feststeht.

Das abschließende Spiel findet am 16. November auswärts gegen Griechenland statt. Für Serbien geht es damit nicht mehr um das Viertelfinale, sondern darum, den letzten Gruppenplatz möglichst noch zu verlassen.

Österreich kann den Aufstieg bereits am Samstag fixieren

Auch für Österreichs Fußballfans steht eine wichtige Entscheidung bevor. Das ÖFB-Team führt seine Gruppe B3 nach vier Spielen mit acht Punkten an. Dahinter liegen Kosovo und Irland mit jeweils fünf Punkten.

Am Samstag, dem 14. November, empfängt Österreich die Republik Irland.

Mit einem Heimsieg würde Österreich den Gruppensieg und damit den direkten Aufstieg in Liga A fixieren.

Bei einem Unentschieden wäre zumindest ein Platz unter den ersten beiden Mannschaften gesichert. Das letzte Gruppenspiel bestreitet Österreich am 17. November gegen Israel.

Auch Slowenien und Montenegro dürfen hoffen

Zwei weitere Mannschaften aus der Region haben interessante Ausgangslagen. Slowenien liegt mit sieben Punkten auf dem zweiten Platz seiner Gruppe und trifft am 13. November auf Tabellenführer Schweiz.

Montenegro führt seine Gruppe C2 sogar mit zehn Punkten an und ist nach vier Spielen noch ungeschlagen. Am 12. November wartet Lettland, drei Tage später folgt Zypern. Montenegro besitzt damit gute Chancen auf den Aufstieg in Liga B.

Die kommenden Tage könnten für mehrere Nationalmannschaften aus Südosteuropa eine sportliche Wende bringen. Besonders Bosnien hat die Möglichkeit, mit einem Sieg gegen Schweden aus einer bislang überraschend erfolgreichen Gruppenphase eine echte Aufstiegsgeschichte zu machen.