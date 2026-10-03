England demütigt Kroatien: Tuchels Traumabend in Rijeka

Ein Abend in Rijeka, der in die Annalen eingehen wird – Kroatien erlebte eine Niederlage, die das Land noch lange beschäftigen wird.

Kroatien musste in der Nations League eine Niederlage hinnehmen, die in die Geschichtsbücher des kroatischen Fußballs eingehen wird. Das Spiel in Rijeka endete vergangenen Samstag mit einem 0:7 gegen England – die höchste Niederlage, die die kroatische Nationalmannschaft jemals kassiert hat.

Die bisherige Rekordniederlage war ein 0:6 gegen Spanien im September 2018, ebenfalls in der Nations League. Bereits zur Halbzeit stand es 4:0 für die Engländer, die unter Trainer Thomas Tuchel von der ersten Minute an die vollständige Kontrolle über das Geschehen übernahmen.

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Im dritten Nations-League-Spiel hatte Kroatien dem englischen Auftreten schlicht nichts entgegenzusetzen. England dominierte über weite Strecken nach Belieben, Kroatien fand kaum Zugang zur Partie.

Einzig Mateo Kovacic erspielte sich eine nennenswerte Möglichkeit – die jedoch ungenutzt blieb.

Tuchels Analyse

Nach dem Abpfiff zeigte sich der englische Trainer rundum zufrieden, mahnte aber gleichzeitig zur Weiterentwicklung: „Ja, wir können zufrieden sein, aber im Fußball muss man sich weiterentwickeln und nach einem höheren Niveau streben. Sonst holen dich die anderen ein.“

Tuchel selbst bezeichnete die Vorstellung seiner Mannschaft als „ein komplettes Spiel über die vollen 90 Minuten“.

Besonders in Erinnerung blieb Tuchel die Stimmung im Stadion – geprägt von zahlreichen Kindern auf den Rängen, die ihre Idole aus nächster Nähe erleben durften. „Seltsam, aber wunderschön. Es ist schön, so viele Kinder auf den Tribünen zu sehen – sie haben ihre Idole gesehen, Luka Modric…“, so Tuchel.

Auch über den Spielfluss selbst zeigte er sich begeistert: „Ich erinnere mich, dass ich auf die Uhr geschaut und gedacht habe: ‚Wow, das sind drei gute Minuten.‘ Dann schaute ich nochmal – und es waren bereits sieben gute Minuten.“

Sein abschließendes Fazit fiel entsprechend eindeutig aus: „Es war höchstes Niveau, und ich gratuliere der Mannschaft.“