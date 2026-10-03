Die dunkelsten Momente in der kroatischen Länderspielgeschichte – der heutige übertrifft sie alle

Ein Abend in Rijeka, der den kroatischen Fußball erschüttert – und einen Negativrekord hinterlässt, der lange nachhallen wird.

In Rijeka erlebte der kroatische Fußball seinen schwärzesten Abend. Die Vatreni kassierten gegen England ein vernichtendes 0:7 – ein Ergebnis, das die Geschichtsbücher des kroatischen Fußballs neu schreibt und als schwerste Niederlage in die Annalen eingeht. Die Engländer traten als Gastmannschaft an, agierten aber wie ein Team auf eigenem Terrain und nutzten die Schwächen der Kroaten gnadenlos aus.

Für England erzielten Harry Kane und Bukayo Saka jeweils zwei Tore; Jude Bellingham, Anthony Gordon und Morgan Rogers trafen jeweils einmal.

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Gebrochene Rekorde

Bis zu diesem Dienstag galt das 0:6 gegen Spanien als dunkelster Moment in der kroatischen Länderspielgeschichte. Die Iberer hatten 2008 auf heimischem Boden in der Nations League eine Machtdemonstration abgeliefert – ein Ergebnis, das lange als unübertreffbarer Negativrekord galt.

Auch England stand bereits auf der kroatischen Negativliste: Vor 17 Jahren setzten sich die Three Lions in der WM-Qualifikation mit 5:1 durch.

Doch das 0:7 in Rijeka lässt all das verblassen und setzt einen neuen, bitteren Maßstab.