Leere Ränge, großes Duell: Tuchels England gegen Kroatien – wer hat die bessere WM-Bilanz?

Rijeka, leere Ränge, englische Gästefans – und ein Duell mit Geschichte. Heute trifft England auf Kroatien unter denkwürdigen Bedingungen.

England und Kroatien begegnen sich heute in der Nations League – ein Duell, das weit über ein gewöhnliches Länderspiel hinausgeht. Beide Nationen verbindet eine bewegte Geschichte im internationalen Fußball, die das heutige Aufeinandertreffen mit besonderer Spannung auflädt.

Für England ist das Spiel unter Trainer Thomas Tuchel auch eine Frage des Selbstverständnisses. Der Bronzegewinn bei der Weltmeisterschaft 2023 hat alte Wunden vergangener Turniere zumindest teilweise geschlossen – und dem Team neues Selbstvertrauen gegeben.

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Kroatiens Bilanz

Kroatien kann seinerseits auf eine bemerkenswerte WM-Bilanz verweisen: drei Medaillen in insgesamt vier Turnieren – Bronze 1998 und 2022, Silber 2018. Besonders in Erinnerung geblieben ist die Ära unter Slaven Bilic, als Kroatien England in der Qualifikation zur Euro 2008 gleich zweimal bezwang – ein Ergebnis, das bis heute Teil des kollektiven Gedächtnisses beider Fanlager ist.

Besondere Bedingungen

Das heutige Spiel in Rijeka findet unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. Aufgrund eines UEFA-Verbots infolge von Vorfällen in früheren Nations-League-Partien sind kroatische Fans nicht zugelassen.

Einlass erhalten lediglich englische Anhänger sowie Kinder unter 14 Jahren, die über den kroatischen Fußballverband Sondertickets erhalten haben.

Kroatiens jüngste Bilanz gegen die Weltspitze gibt durchaus zu denken: Seit dem WM-Halbfinale 2018 gewann die Mannschaft gegen Teams aus den Top Ten der FIFA-Weltrangliste lediglich sieben von 34 Begegnungen.