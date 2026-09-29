UEFA-Bann: Serbische Fans müssen draußen bleiben – Polizei in Alarmbereitschaft

Ein leerer Gästeblock, erhöhte Sicherheitslage mitten im Oktoberfest – das Duell Deutschland gegen Serbien trägt besondere Vorzeichen.

Beim Nations-League-Duell zwischen Deutschland und Serbien in der Münchner Allianz Arena bleibt der Gästeblock an diesem Donnerstag verwaist. Serbische Fans sind vom Stadionbesuch ausgeschlossen – Folge von Sanktionen, die die UEFA gegen den serbischen Fußballverband verhängt hat.

Auslöser der Sperre waren mehrere Vorfälle aus der Vergangenheit, darunter ein Ereignis im Zusammenhang mit einer albanischen Flagge. Die UEFA reagierte darauf mit einem generellen Verbot für serbische Auswärtsfans, weshalb keine Eintrittskarten an Anhänger aus Serbien ausgegeben wurden.

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Oktoberfest-Konflikt

Das Spiel findet unter erschwerten Rahmenbedingungen statt: Die Stadt München hätte die Partie während des laufenden Oktoberfests lieber nicht ausgetragen, da dies die Einsatzkräfte zusätzlich beansprucht. Eine Terminverschiebung war jedoch aufgrund des internationalen Spielkalenders nicht durchsetzbar. Die Münchner Polizei stuft die Begegnung als Ereignis mit mittlerem Risiko ein, gibt sich aber vorbereitet. Durch den Ausschluss serbischer Fans rechnen die Behörden nicht mit größeren Fangruppen aus dem Balkanland.

Vorherige Zwischenfälle

Bereits während der Europameisterschaft 2024 war es rund um Partien mit serbischer Beteiligung zu Zwischenfällen gekommen. Auch im Umfeld des damaligen Spiels in München kam es zu Auseinandersetzungen zwischen serbischen Fans und der Polizei. Am Donnerstag treffen die beiden Nationalmannschaften nun im Rahmen der Nations League aufeinander.

Für die deutsche Mannschaft folgt danach am 4. Oktober das nächste Gruppenspiel gegen Griechenland.