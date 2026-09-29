Kein Tropfen in Sicht – erste Gemeinde dreht Wasser ab

Österreich erlebt eine der trockensten Perioden seit über 150 Jahren – und ein Ende ist vorerst nicht in Sicht.

Seit Jahresbeginn ist in Österreich im Flächenmittel rund 600 Millimeter Niederschlag gefallen – das entspricht einem Minus von 280 Millimetern gegenüber dem langjährigen Durchschnitt, also knapp einem Drittel weniger Regen als üblich. Historisch betrachtet reiht sich diese Periode unter die fünf niederschlagsärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen ein, vergleichbar mit den Jahren 2003, 1868 und 1865. Am stärksten spürbar ist das Defizit in Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, dem Burgenland sowie weiten Teilen der Steiermark, wo der Rückgang gegenüber dem Normalwert in manchen Gebieten mehr als 40 Prozent beträgt.

Kein Regen in Sicht

„Keine Wetterumstellung hin zu feuchtem Wetter in Sicht“, bestätigt Klimaforscher Klaus Haslinger von Geosphere Austria. Zwar ist die sommerliche Hitze vorerst abgeklungen, doch das Niederschlagsdefizit bleibt bestehen. Der Herbst bringt typischerweise nicht genug Regen, um ein derartiges Minus wettzumachen.

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Selbst wenn die Niederschläge in den kommenden Monaten dem langjährigen Mittel entsprechen sollten, würde der Jahreswert lediglich rund 810 Millimeter erreichen – und damit deutlich unter dem normalen Jahresdurchschnitt bleiben.

Konkrete Folgen

Für die Bevölkerung in betroffenen Gemeinden hat die anhaltende Trockenheit bereits konkrete Folgen. In Zwettl an der Rodl (Oberösterreich) wurde die Wasserversorgung nächtlich für jeweils drei Stunden unterbrochen, um die Füllstände der Speicher kontrollieren zu können.

„Die Wasserreserven haben sich noch nicht ausreichend erholt“, teilte die Gemeinde über ihre Facebook-Seite mit und appellierte gleichzeitig an die Einwohnerinnen und Einwohner, sparsam mit Wasser umzugehen, damit der Hochbehälter wieder auf ein ausreichendes Niveau gebracht werden kann.