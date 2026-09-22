Wasser bleibt knapp: Gemeinde bittet jetzt um ungewöhnliche Maßnahme

Poolbesitzer sollen ihr Wasser über den Winter behalten: Eine Gemeinde in Oberösterreich reagiert auf den kritisch niedrigen Grundwasserstand.

Auch wenn die jüngsten Regenschauer kurzfristig für Entlastung gesorgt haben, bleibt der Grundwasserstand in der Stadtgemeinde Marchtrenk im Bezirk Wels-Land weiterhin angespannt. Die Gemeinde ruft Poolbesitzer deshalb ausdrücklich dazu auf, das vorhandene Wasser über den Winter im Becken zu lassen und damit die Wasserressourcen zu schonen.

Die bisherigen Regenschauer reichen nach Angaben der Stadt nicht aus, um den Grundwasserstand nachhaltig zu erholen. Die Gemeinde spricht weiterhin von einer angespannten Situation und appelliert an die Bevölkerung, sorgsam mit den vorhandenen Wasserressourcen umzugehen: „Die Situation bleibt daher weiterhin angespannt und wir müssen neue Wege finden, um mit dem vorhandenen Wasser sorgsam umzugehen.“

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Appell an Poolbesitzer

Im Mittelpunkt des aktuellen Appells stehen Poolbesitzer, die ihre Becken vor dem Winter möglichst nicht vollständig entleeren sollen. Die Stadt weist darauf hin, dass bei anhaltend niedrigem Grundwasserstand und weiterer Trockenheit derzeit nicht abschätzbar ist, welche rechtlichen Rahmenbedingungen im kommenden Frühjahr für das Wiederbefüllen von Pools gelten werden.

Für Poolbesitzer, die ihr Becken ohne vollständigen Wasserwechsel winterfest machen wollen, gibt die Stadt konkrete Tipps: Empfohlen werden eine Stoßchlorung, ein pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4, Winterpflegemittel sowie eine lichtundurchlässige Abdeckplane. Der Wasserstand soll nur so weit abgesenkt werden, dass Einlaufdüsen und Skimmer vor Frost geschützt sind; die Leitungen sollten entleert werden.

Infrastruktur-Ausbau

Parallel zum Appell an die Bevölkerung will Marchtrenk auch den Ausbau der öffentlichen Wasserversorgung beschleunigen. Rund 80 Prozent des Stadtgebiets sind bereits an die Ortswasserleitung angeschlossen. Für das kommende Jahr bereitet die Stadt einen rascheren Ausbau in den bislang noch nicht erschlossenen Gebieten vor und will dafür auch vorhandene Rücklagen einsetzen.