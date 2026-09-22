Zwei Jahre verfolgt und bedroht: Stalker einer 16-Jährigen verurteilt

Zwei Jahre Stalking und massive Drohungen – nun ist gegen einen 22-Jährigen das Urteil gefallen.

Ein 22-jähriger Mann ist am Landesgericht Klagenfurt wegen beharrlicher Verfolgung und gefährlicher Drohung zu einer sechsmonatigen bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zwei Jahre Stalking

Der Fall erstreckte sich über einen Zeitraum von rund zwei Jahren. Der Angeklagte soll die damals 16-jährige Jugendliche nach einem Kontakt über das Internet wiederholt verfolgt und bedroht haben. Kennengelernt hatten sich die beiden über einen Gruppenchat. Während der Mann den Kontakt offenbar als eine Art Fernbeziehung betrachtete, sah die Jugendliche darin nach der vor Gericht geschilderten Darstellung lediglich eine Freundschaft.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Als die Jugendliche den Kontakt abbrechen wollte, verschärfte sich die Situation. Laut der im Prozess behandelten Vorwürfe drohte der Mann unter anderem damit, manipulierte Bilder von ihr an ihrer Schule zu verbreiten; zudem soll er Drohungen mit sexualisierter und tödlicher Gewalt ausgesprochen haben. Teile seines Verhaltens räumte der Angeklagte vor Gericht ein. Unabhängig davon wurde im Verfahren auch ein psychiatrisches Gutachten thematisiert, das bei ihm eine Autismus-Spektrum-Störung feststellte.

Urteil rechtskräftig

Richter Dietmar Wassertheurer verhängte eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt auf eine Probezeit von drei Jahren. Als weitere Auflagen wurden dem Verurteilten verpflichtende Psychotherapie sowie Bewährungshilfe auferlegt.

Da beide Seiten auf Rechtsmittel verzichteten, ist das Urteil rechtskräftig.