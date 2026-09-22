Neue Regeln für Familien: Das ändert sich bei Beihilfe und Familienbonus

Familien müssen sich auf mehrere Änderungen einstellen – bei Beihilfen und Familienbonus greifen neue Regeln.

Mit dem bereits beschlossenen Budgetbegleitgesetz 2027–2028 kommen in Österreich mehrere Änderungen auf Familien zu. Betroffen sind unter anderem Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Familienbonus Plus und die Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds. Ein Teil der Maßnahmen greift ab 2027, weitere Änderungen folgen 2028.

Familienbeihilfe und Kinderbetreuungsgeld werden auch 2028 nicht an die Inflation angepasst. Damit bleiben zentrale Familienleistungen bereits das dritte Jahr in Folge auf dem Stand von 2025 eingefroren. Bei steigenden Preisen bedeutet das einen realen Kaufkraftverlust für Familien. Ebenfalls von der ausgesetzten Valorisierung betroffen sind unter anderem der Familienzeitbonus, das Schulstartgeld und der Mehrkindzuschlag.

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Familienbonus neu

Beim Familienbonus Plus gelten ab 2027 neue Aufteilungsregeln. Solange ein Kind das vierte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder ein anderes Kind unter vier Jahren im selben Haushalt lebt, kann weiterhin ein Elternteil den gesamten Familienbonus beanspruchen. Dasselbe gilt für Kinder, für die erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und gibt es zwei Anspruchsberechtigte, muss der Bonus künftig entweder im Verhältnis 75 zu 25 Prozent oder 50 zu 50 Prozent aufgeteilt werden. Gibt es nur eine anspruchsberechtigte Person, kann diese weiterhin den gesamten Bonus geltend machen. Der Katholische Familienverband kritisiert, dass die Änderung insbesondere Alleinverdiener- und Mehrkindfamilien benachteiligen könne.

FLAF unter Druck

Auch die Finanzierung des Familienlastenausgleichsfonds wird neu gestaltet. Ab 2028 sinkt der Dienstgeberbeitrag zum FLAF von 3,7 auf 2,7 Prozent, was zunächst Mindereinnahmen von rund zwei Milliarden Euro verursacht. Ein Teil davon wird jedoch durch zusätzliche Beiträge für ältere Beschäftigte und höhere staatliche Zuweisungen ausgeglichen. Unter dem Strich rechnet der Budgetdienst des Parlaments mit einem Rückgang der gesamten FLAF-Einnahmen um rund 605 Millionen Euro beziehungsweise 6,5 Prozent. Der Katholische Familienverband kritisiert die Einschnitte und fordert eine dauerhaft abgesicherte Gegenfinanzierung des Fonds.

Der Katholische Familienverband kritisiert insbesondere die neue Aufteilung des Familienbonus Plus. Nach Ansicht des Verbands werden dadurch vor allem Alleinverdiener- und Mehrkindfamilien benachteiligt, weil der volle steuerliche Vorteil künftig stärker davon abhängt, dass beide Elternteile ausreichend steuerpflichtiges Einkommen erzielen. Der Verband sieht dadurch auch die Wahlfreiheit zwischen eigener Betreuung der Kinder und stärkerer Erwerbstätigkeit eingeschränkt. Ausgenommen von der neuen Splitting-Regel sind unter anderem Familien, die für ein Kind erhöhte Familienbeihilfe beziehen.