Westbalkan in Wien: Österreich drängt auf mehr Tempo bei EU-Annäherung

Für Millionen Menschen mit Bezug zum Westbalkan könnte die Annäherung an die Europäische Union konkrete Veränderungen bringen. Bei einer Konferenz in Wien diskutierten Österreich und die sechs Westbalkan-Staaten heute über Reformen, Reisefreiheit, Roaming und neue Chancen für die junge Generation.

Heute kamen in Wien Vertreterinnen und Vertreter der Slavkov-Gruppe sowie der sechs Westbalkan-Staaten zu einer hochrangigen Konferenz zusammen. Im Rahmen des österreichischen Vorsitzes im Slavkov-Format lud Europaministerin Claudia Bauer ihre Amtskolleginnen und Amtskollegen ins Bundeskanzleramt ein. Im Mittelpunkt standen Reformen, konkrete Verbesserungen für die Bevölkerung und die weitere Annäherung der Region an die Europäische Union.

„Mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich haben Wurzeln am Westbalkan“, betonte Bauer zu Beginn der Gespräche und verwies auf die engen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und familiären Verbindungen zwischen Österreich und der Region.

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Austausch über die europäische Zukunft des Westbalkans: Die Delegationen bei der Konferenz am 29. September 2026 im Bundeskanzleramt in Wien. (Foto: ©BKA)

Reformen bleiben Voraussetzung für EU-Beitritt

Österreich sieht die Zukunft des Westbalkans eng mit der Europäischen Union verbunden. Gleichzeitig machte Bauer deutlich, dass weitere Fortschritte im Beitrittsprozess von konkreten Reformen abhängen. Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und die Umsetzung europäischer Regeln bleiben zentrale Voraussetzungen für eine EU-Mitgliedschaft.



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Gleichzeitig müsse auch die Europäische Union für mehr Verlässlichkeit sorgen, erklärte die Ministerin. Verfahren müssten transparenter gestaltet und Streitfragen frühzeitig gelöst werden, damit der Erweiterungsprozess glaubwürdig bleibe.

Besonders hervorgehoben wurde Montenegro. Das Land zählt derzeit zu den fortgeschrittensten Kandidaten im EU-Beitrittsprozess. Bauer gratulierte Montenegro zu den bisherigen Fortschritten und verwies darauf, dass bereits wichtige Verhandlungsschritte abgeschlossen wurden.

Montenegros Europaministerin Maida Gorčević erklärte in Wien, ihr Land wolle die Verhandlungen weiter vorantreiben. Montenegro habe alle Verhandlungskapitel eröffnet, 18 davon seien bereits vorläufig abgeschlossen. Ziel sei es, die verbleibenden Voraussetzungen möglichst bald zu erfüllen.

Österreichs Europaministerin Claudia Bauer und Montenegros Europaministerin Maida Gorčević bei der gemeinsamen Pressekonferenz zum Abschluss der Westbalkan-Konferenz in Wien. (Foto: ©BKA)

Europa soll im Alltag spürbar werden

Ein Schwerpunkt der Gespräche war die Frage, wie die Annäherung an die EU bereits vor einer vollständigen Mitgliedschaft für die Menschen in der Region spürbar werden kann.



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„Europa muss im Alltag ankommen und auch im Alltag spürbar sein“, sagte Bauer. Als konkretes Beispiel nannte sie das Mobilfunk-Roaming. Menschen, die aus dem Westbalkan in die EU reisen oder ihre Familien besuchen, sollen künftig von besseren Bedingungen profitieren.

Österreich setzt sich dafür ein, dass die sechs Westbalkan-Staaten bis Sommer 2027 in den EU-Roaming-Bereich integriert werden können. Dafür brauche es gemeinsame Verhandlungen, klare Zeitpläne und entsprechende Reformschritte.

Mehr Chancen für junge Menschen

Neben Reformen und wirtschaftlicher Annäherung stand auch die junge Generation im Mittelpunkt. Bauer verwies auf ihre Reise durch alle sechs Westbalkan-Staaten und betonte, dass viele junge Menschen in der Region stark an Europa und der Europäischen Union interessiert seien.

Durch mehr Austauschprogramme, bessere Zugänge zu Erasmus+ sowie Chancen für Schülerinnen, Schüler, Lehrlinge und junge Berufstätige soll die Verbindung zwischen dem Westbalkan und der EU weiter gestärkt werden.

Auch Gorčević betonte die Bedeutung dieser Perspektive für Montenegro. Junge Menschen würden Europa nicht als entfernte Idee sehen, sondern als Raum, in dem sie studieren, arbeiten und ihre Zukunft gestalten möchten.

Montenegro als Signal für die gesamte Region

Bei der anschließenden Pressekonferenz wurde auch über Herausforderungen im Erweiterungsprozess gesprochen. Gorčević verwies auf politische Unsicherheiten in einzelnen EU-Staaten sowie auf Desinformation und äußere Einflussnahme, die den Weg zur Mitgliedschaft erschweren könnten.

Gleichzeitig betonte sie, dass Montenegro offene Fragen mit Nachbarstaaten weiterhin im Dialog lösen wolle. Dazu zählen auch bilaterale Themen mit Kroatien, die auf diplomatischem Weg behandelt werden sollen.



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Für Montenegro gehe es mittlerweile nicht mehr nur um eine langfristige europäische Perspektive, sondern um konkrete Schritte Richtung Mitgliedschaft. Gorčević bezeichnete den Fortschritt ihres Landes als mögliches Signal für den gesamten Westbalkan: Reformen könnten sich auszahlen und Fortschritte sichtbar werden.

Ergebnisse aus Wien gehen nach Brüssel

Die Ergebnisse der Konferenz in Wien sollen nun auf EU-Ebene weiterverfolgt werden. Bauer kündigte an, die Erkenntnisse gemeinsam mit Tschechien und der Slowakei beim Rat für Allgemeine Angelegenheiten im Oktober in Brüssel einzubringen.

Für Österreich bleibt der Westbalkan damit ein zentraler Bestandteil der europäischen Erweiterungspolitik – auch aufgrund der engen historischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen der Region und Österreich.