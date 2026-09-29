Mit 17 in der Psychiatrie: Als Rocky-Star Sylvester Stallone fast vergewaltigt wurde

Stallone, der ewige Kämpfer – doch was ihn wirklich formte, blieb lange im Verborgenen. Jetzt spricht er.

Sylvester Stallone gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff des unverwüstlichen Actionhelden – doch hinter dieser Fassade verbirgt sich eine Geschichte voller Schmerz und Verletzlichkeit. In einem Interview mit dem Spiegel gewährt der 80-jährige Hollywood-Star seltene Einblicke in seine Kindheit und jene Erlebnisse, die ihn zu dem Menschen formten, den die Welt aus Filmen wie „Rocky“ und „Rambo“ kennt.

Aufgewachsen ist Stallone in Hell’s Kitchen, einem Arbeiterviertel in New York City – einem Umfeld, das wenig Raum für Schwäche ließ. „Ich wurde immer von allen runtergemacht, von meinen Eltern, von den Nachbarn“, sagt er rückblickend. Weil seine Eltern mit seiner Hyperaktivität nicht umzugehen wussten, griffen sie zu drastischen Mitteln: „Meine Eltern haben nicht verstanden, dass ich hyperaktiv war. Sie sagten: Halt die Klappe und bleib in der Kiste!“

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Kindheit in Hell’s Kitchen

Diese frühen Demütigungen hinterließen tiefe Spuren – und prägten zugleich jene Verletzlichkeit, die seine Filmfiguren bis heute auszeichnet. Mit 17 Jahren wurde Stallone in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen. Dort erlebte er einen sexuellen Übergriff durch einen Wärter.

Die emotionalen Wunden, die diese Zeit hinterließ, fanden später ihren Weg in seine Charaktere – in die Erschöpfung eines Rocky Balboa, in die innere Zerrissenheit eines John Rambo. „Wenn man ein gebrochenes Herz wieder zusammensetzt, sieht es nicht mehr so aus wie zuvor“, sagt Stallone. Und: „Ich habe mich nie verletzlicher gefühlt in meinem Leben.“

Dämonen des Erfolgs

Auch der Erfolg in Hollywood brachte keine vollständige Befreiung von den Dämonen seiner Vergangenheit. Stallone kämpfte mit Panikattacken und Bulimie.

Seine Lebensphilosophie, die er in klaren Worten formuliert, trägt die Handschrift eines Mannes, der gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen: „Leben bedeutet, dass sie die Scheiße aus dir rausprügeln.“ Und: „Verlieren ist die vielleicht wichtigste menschliche Erfahrung.“