KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Wetterextrem

34 Tage Dauerregen – Diese Stadt bricht eigenen Rekord

34 Tage Dauerregen – Diese Stadt bricht eigenen Rekord
Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Tokio versinkt im Regen – und bricht dabei einen Rekord, der seit Jahren Bestand hatte. El Niño macht den Unterschied.

Tokio hat seit Beginn des laufenden Monats insgesamt 629 Liter Regen pro Quadratmeter verzeichnet – das entsprach etwa dem Dreifachen des durchschnittlichen Septemberniederschlags. Damit wurde ein neuer Niederschlagsrekord aufgestellt. Wie Kazuhiro Hirono vom japanischen Wetterdienst bestätigte, wurde der bisherige Höchstwert aus dem Sommer 2019 damit überboten. Der Meteorologe Masayuki Kyoda ordnete die Entwicklung klimatisch ein: Der ungewöhnlich nasse Herbst sei zumindest in Teilen eine Folge des Klimaphänomens El Niño.

El Niños Einfluss

Bei El Niño handelt es sich um ein natürlich auftretendes Klimaphänomen, das mit einer Erwärmung der Meeresoberfläche im östlichen und zentralen Pazifik einhergeht. Die damit verbundenen Temperaturveränderungen wirken sich weltweit auf Windmuster, Luftdruckverhältnisse und Niederschlagsmengen aus. Kyoda zufolge erhöht El Niño das Risiko für extreme Wetterereignisse.

Bangkoks Überschwemmungen

Auch Bangkok war in dieser Woche von heftigen Regenfällen betroffen. In der thailändischen Hauptstadt fielen nahezu 300 Millimeter Niederschlag, was in allen 50 Stadtbezirken zu schweren Überschwemmungen führte und die Ausrufung des Katastrophenfalls nach sich zog.

Die Lage hatte sich am Samstag allerdings wieder stabilisiert.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Missbrauchsfall
Salzburger Religionslehrer: Immer mehr Opfer melden sich
| Erholungseffekt
Nur ein Wochenende – und der Stress ist wie weggeblasen
| Rückfall
Frisch aus dem Knast – und schon wieder drin: Kärntner (19) auf Rekord-Rückfalltour
| Hubschrauberdiebstahl
Gestohlener Hubschrauber von Morgenstern: Weitere Hinweise aufgetaucht
| Erntekrise
Heimische Äpfel mit Schönheitsfehlern: Würdest du ihnen eine Chance geben?
MEHR AKTUELLE NEWS