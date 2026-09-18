Mega-El-Niño im Anmarsch: Neuer Rekord möglich

97 Prozent Wahrscheinlichkeit, ein neuer Weltrekord in Sicht – das Klimaphänomen El Niño nimmt bedrohliche Ausmaße an.

Die Entwicklung des El Niño im tropischen Pazifik könnte nach aktuellen Klimaprognosen außergewöhnlich stark ausfallen und den bislang gültigen Rekord deutlich übertreffen.

Sämtliche 14 ausgewerteten Klimamodelle stimmen darin überein, dass ein außergewöhnlich starkes El Niño-Ereignis bevorsteht. Für November 2026 rechnen die Modelle mit einer Erwärmung von rund vier Grad über dem langjährigen Durchschnitt in der maßgeblichen Niño-3.4-Region – ein Wert, der den bisherigen Rekord aus dem El Niño-Jahr 2015/16 weit hinter sich lassen würde. Damals wurde eine Temperaturabweichung von etwa 2,7 Grad gemessen. Der US-Klimaforscher Zeke Hausfather beziffert die Wahrscheinlichkeit für ein sehr starkes El Niño-Ereignis im Februar 2027 mit 97 Prozent.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Rekordverdächtige Messwerte

Schon die aktuellen Messdaten zeigen ungewöhnliche Ausschläge. Am 15. September 2023 überstieg die Meeresoberflächentemperatur in der Niño-3.4-Region den Referenzwert des Zeitraums 1991 bis 2020 um 3,01 Grad, wie Forscher Eliot Jacobson festhielt. Damit war an jenem Tag bereits der 108. Tagesrekord in Folge verzeichnet worden – ein Zeichen für die anhaltend ungewöhnlich warme Phase im tropischen Pazifik.

Globale Folgen

El Niño entsteht, wenn sich der tropische Pazifik ungewöhnlich stark erwärmt und dadurch die atmosphärische Zirkulation auf globaler Ebene beeinflusst. Die Folgen des Phänomens können je nach Region sehr unterschiedlich sein: Während manche Gebiete mit verstärkten Niederschlägen und Überschwemmungen rechnen müssen, drohen andernorts ausgeprägte Dürreperioden.

Das Ausmaß solcher Ereignisse zeigt ein Blick auf das letzte starke El Niño-Jahr: Laut Berichten von UN-Organisationen und der FAO waren während des El Niño 2015/16 weltweit mehr als 60 Millionen Menschen von durch das Phänomen verursachten Dürren, Überschwemmungen und extremen Temperaturen in ihrer Landwirtschaft, Ernährungssicherheit und ihrem Lebensunterhalt betroffen. Für die weltweiten humanitären Bedürfnisse wurden damals rund 4 Milliarden US-Dollar veranschlagt, wobei etwa 80 Prozent dieser Summe für Maßnahmen im Bereich Ernährungssicherheit und Landwirtschaft vorgesehen waren.

Für Europa sind die Zusammenhänge weniger klar ausgeprägt.