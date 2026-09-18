Tiroler Familien aufgepasst: Eine Landesförderung von bis zu 550 Euro pro Kind läuft Ende des Jahres aus.

Tiroler Familien mit geringem Einkommen können auch 2026 das sogenannte Kindergeld Plus beantragen. Je nach Haushaltseinkommen beträgt die Förderung 330 oder 550 Euro pro Kind. Der Antrag für das laufende Kalenderjahr kann noch bis zum 31. Dezember 2026 gestellt werden.

Förderung im Detail

Beim Kindergeld Plus handelt es sich um einen nicht rückzahlbaren Zuschuss des Landes Tirol für den Betreuungsaufwand von Kindern. Die Förderung beträgt 550 Euro bei einem Haushaltseinkommen unter der Einkommensgrenze I und 330 Euro zwischen den Einkommensgrenzen I und II. Die Grenzen richten sich nach der Haushaltsgröße: Bei zwei Personen liegen sie bei 1.900 beziehungsweise 2.200 Euro netto im Monat, bei drei Personen bei 2.400 beziehungsweise 2.700 Euro. Für vier Personen gelten 2.800 beziehungsweise 3.100 Euro, für fünf Personen 3.200 beziehungsweise 3.500 Euro und für sechs Personen 3.600 beziehungsweise 3.900 Euro. Für jede weitere Person erhöhen sich beide Grenzen um 400 Euro. Gefördert werden Kinder, die im jeweiligen Kalenderjahr das zweite oder dritte Lebensjahr vollenden.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Antrag & Fristen

Der Antrag auf Kindergeld Plus kann beim Land Tirol sowohl online als auch über ein Papierformular eingereicht werden. Voraussetzungen für die Antragstellung sind ein aufrechter Hauptwohnsitz in Tirol sowie der laufende Bezug der Familienbeihilfe. Zusätzlich ist eine Haushaltsbestätigung der zuständigen Wohnsitzgemeinde beizubringen. Die Antragsfrist läuft jährlich bis zum 31. Dezember, für das Jahr 2026 also noch bis Ende des laufenden Jahres. Die Auszahlung der Förderung erfolgt nachträglich, nach erfolgter Prüfung und Bewilligung durch die zuständige Stelle. Die aktuelle Richtlinie zum Kindergeld Plus gilt offiziell bis zum 31. Dezember 2027.

Wer den digitalen Weg nicht nutzen kann oder Unterstützung bei der Antragstellung benötigt, kann sich direkt an die zuständige Abteilung des Landes Tirol wenden.

Dort stehen auch weiterführende Informationen und individuelle Beratung zur Verfügung.