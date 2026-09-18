Nach tödlichem Crash: Fahrerin wegen Mordes angeklagt

Ein Crash in Los Angeles löste eine tödliche Kettenreaktion aus – und endet nun mit einer Mordanklage gegen die Fahrerin.

Ein schwerer Verkehrsunfall in Los Angeles löste eine tragische Ereigniskette aus: Zwei Menschen starben beim Zusammenstoß eines SUV mit einem Linienbus, wenig später stürzte ein Nachrichtenhubschrauber ab, der über den Unfall berichtete. Die Fahrerin des SUV wurde inzwischen wegen zweifachen Mordes angeklagt – bei einer Verurteilung droht ihr lebenslange Haft.

Am 15. September prallte ein SUV im Chatsworth-Viertel von Los Angeles gegen einen Linienbus. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Wenig später stürzte ein Nachrichtenhubschrauber ab, der den Unfall aus der Luft filmte. Dabei starben der Pilot George Marciniw, die Journalistin Eliana Moreno und der 29-jährige Fußgänger Edy Gutierrez Mejia.

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Mordanklage erhoben

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war Rios mit hoher Geschwindigkeit auf der falschen Straßenseite unterwegs und missachtete eine rote Ampel, bevor sie mit dem Bus kollidierte. Zudem soll sie unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben; im Fahrzeug wurden Betäubungsmittel gefunden.

Eine Verurteilung könnte für die Fahrerin eine lebenslange Haftstrafe bedeuten.