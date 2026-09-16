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Tragödie

Drei Tote: TV-Helikopter stürzt bei Live-Übertragung ab

Drei Tote: TV-Helikopter stürzt bei Live-Übertragung ab
FOTO: EPA
2 Min. Lesezeit |

Ein NBC-Hubschrauber stürzt über Los Angeles ab – mitten im laufenden Einsatz, mitten in der Stadt. Drei Menschen sterben.

In Los Angeles ist ein Hubschrauber des US-Fernsehsenders NBC abgestürzt und hat dabei mindestens drei Menschen das Leben gekostet. Der Absturz ereignete sich am Abend des 15. September 2026 im Stadtteil Chatsworth, in einem Parkplatzbereich zwischen Gewerbegebäuden nahe der Kreuzung Lurline Avenue und Nordhoff Street. Zu den Todesopfern zählte laut Feuerwehr auch ein Fußgänger. Eine weitere Person wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, ihr Zustand war zunächst unklar.

Das Luftfahrzeug befand sich im Einsatz, um über einen zuvor gemeldeten Verkehrsunfall in der Region zu berichten. Dem Absturz war ein plötzlicher Kontaktverlust vorausgegangen: NBC verlor die Verbindung zu den Besatzungsmitgliedern an Bord, bevor der Hubschrauber über dem Berichtsgebiet zu Boden ging.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr von Los Angeles rückte mit mehr als 50 Einsatzkräften aus, um den nach dem Aufprall entstandenen Brand zu bekämpfen. In unmittelbarer Nähe der Absturzstelle hatte sich kurz zuvor ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Menschen ums Leben kamen und sechs weitere verletzt wurden.

Die Bundesbehörde National Transportation Safety Board (NTSB) übernimmt offiziell die Leitung der Untersuchung des Absturzes. Die US-Luftfahrtbehörde FAA wird ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen.

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