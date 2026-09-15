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Notlandung

Decke bricht, Triebwerk versagt: Passagiere entkommen Katastrophe knapp (VIDEO)

Decke bricht, Triebwerk versagt: Passagiere entkommen Katastrophe knapp (VIDEO)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Reifenplatzer kurz nach dem Start, ein beschädigtes Triebwerk – und trotzdem endet dieser Flug für alle Passagiere glimpflich.

Kurz nach dem Abheben vom Flughafen Maschhad platzte an Bord einer Boeing 737 der iranischen Safran Airlines ein Reifen – mit unmittelbaren Folgen für eines der Triebwerke. Der Pilot entschied sich umgehend zur Umkehr und brachte die Maschine gegen 17:39 Uhr Ortszeit sicher wieder auf der Startbahn zum Stehen. Das Ziel der Maschine war Kermanshah gewesen.

Passagiere unverletzt

Die Landung verlief glimpflich, wenngleich beim Aufsetzen ein Teil der Innenverkleidung der Kabinendecke vom Rumpf brach. Dennoch blieben alle Passagiere unverletzt. Hassan Jafari, Sprecher von Safran Airlines, bestätigte: „Alle Passagiere konnten das Flugzeug sicher verlassen.“ Die Reisenden wurden anschließend auf einen Ersatzflug umgebucht, der sie schließlich nach Kermanshah brachte.

Startbahn gesperrt

Ein geplatzter Reifen gehört zu jenen technischen Defekten, die je nach Zeitpunkt und Schwere erhebliche Schäden an Flugzeugkomponenten verursachen können – im schlimmsten Fall, wie hier, am Triebwerk. Bei Vorfällen dieser Art können abgelöste Reifenteile in den Lufteinlass eines Triebwerks gelangen und dort als Fremdkörper aufgenommen werden, was zu einem Triebwerksausfall führt. Untersuchungsbehörden dokumentieren dies als bekannte Schadensursache in der Luftfahrt. Die Landebahn des Flughafens Maschhad musste nach dem Vorfall vorübergehend gesperrt werden, konnte jedoch nach der sicheren Abstellung der Maschine wieder für den Betrieb freigegeben werden.

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KO KOSMO-Redaktion
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