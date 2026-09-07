Reifen platzt beim Überholen – Auto überschlägt sich

Ein geplatzter Reifen auf der B145 löst eine Kollision aus – mit dramatischen Folgen für vier Menschen im überholten Fahrzeug.

Auf der B145 bei Ebensee am Traunsee hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem vier Menschen verletzt wurden – zwei von ihnen mit ernsten Verletzungen.

Kurz nach 14 Uhr leitete ein 57-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Firmenwagen auf der B145 in Fahrtrichtung Bad Ischl ein Überholmanöver ein. Dabei platzte plötzlich der Hinterreifen seines Fahrzeugs, woraufhin der Wagen unkontrolliert gegen das überholte Auto prallte.

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Fahrzeug überschlägt sich

Dessen Fahrer stammt aus Bulgarien; seine drei Mitfahrerinnen kommen aus China. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das getroffene Fahrzeug und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Alle vier Insassen des überholten Autos wurden verletzt, zwei der Frauen schwer. Der 57-Jährige sowie etwaige weitere Insassen seines Wagens blieben unverletzt.

Die Rettungskräfte brachten die Verletzten in die Krankenhäuser Gmunden und Bad Ischl. Eine der beiden schwer verletzten Frauen musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik nach Linz geflogen werden.