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Verkehrsunfall

Testfahrt endet spektakulär: Tesla-Unfall in Favoriten sorgt für Aufsehen

Testfahrt endet spektakulär: Tesla-Unfall in Favoriten sorgt für Aufsehen
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Tesla schwebt in Wien-Favoriten mit den Vorderrädern in der Luft – der Grund dahinter sorgt für Aufsehen.

In Wien-Favoriten ereignete sich am Freitag gegen 15 Uhr ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall: Ein Tesla kam in der Neilreichgasse Ecke Domanigasse von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Straßenpoller und blieb schließlich mit den Vorderrädern auf einem Felsen in der Luft hängen. Verletzte gab es keine. Ersten Angaben zufolge war das Fahrzeug zum Zeitpunkt des Unfalls auf einer Testfahrt unterwegs.

Polizeiliche Untersuchung

Die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien bestätigte, dass der Unfall ohne Personenschaden verlief. Nachdem der Tesla gegen den Straßenpoller gestoßen war und in der beschriebenen ungewöhnlichen Lage zum Stillstand kam, musste ein Abschleppdienst das Fahrzeug bergen. Die genauen Umstände des Unfallgeschehens werden derzeit polizeilich untersucht.

Wie das Portal Heute berichtet, war der Wagen im Zuge einer Testfahrt im Einsatz. Dass solche Fahrten unter realen Verkehrsbedingungen stattfinden, ist nicht ohne Risiko – erst recht nicht in einem dicht besiedelten und verkehrsreichen Bezirk wie Wien-Favoriten.

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