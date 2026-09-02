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Verkehrsunfall

Motorradpolizist kollidiert mit Linienbus und landet im Spital

Motorradpolizist kollidiert mit Linienbus und landet im Spital
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Blaulicht, Kreuzung, Kollision: In Wien-Favoriten endete ein Einsatz für einen Motorradpolizisten im Krankenhaus.

In Wien-Favoriten kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradpolizist mit einem Linienbus zusammenstieß und verletzt wurde.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr am Verteilerkreis in Wien-Favoriten. Der Beamte war zu diesem Zeitpunkt mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs und wollte gerade eine Kreuzung passieren, als es zur Kollision mit dem Bus kam.

Sperrung & Ermittlungen

Der verletzte Polizist wurde zunächst an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der betroffene Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden, was in der Folge zu spürbaren Behinderungen im Straßenverkehr führte.

Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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