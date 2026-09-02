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Mordverdacht

Wien-Simmering: Frau attackiert Ehemann mit Messer

Wien-Simmering: Frau attackiert Ehemann mit Messer
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Ehestreit in Wien-Simmering eskaliert brutal – und endet für eine 60-Jährige mit Verhaftung und einem schweren Vorwurf.

In Wien-Simmering ist ein Ehestreit am Dienstagnachmittag in eine schwere Gewalttat umgeschlagen. In einem Einfamilienhaus in der Kaiser-Ebersdorfer-Straße griff eine 60-jährige Frau ihren Ehemann gegen 14.20 Uhr mit einem Küchenmesser an und fügte ihm zwei Schnittverletzungen im Gesicht zu. Dem Mann gelang es, rechtzeitig zu flüchten.

Vorgeschichte & Festnahme

Der Messerangriff war nicht der erste Übergriff in diesem Fall. Bereits am Vortag soll die Frau ihren Mann mit einem Schürhaken attackiert haben.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die Verdächtige wegen des Verdachts des versuchten Mordes zur Fahndung ausgeschrieben. Noch am selben Abend, gegen 18 Uhr, konnte sie in einem Hotel in Wien-Landstraße festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab zum Zeitpunkt der Festnahme einen Wert von rund 1,6 Promille. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Rechtliche Folgen

Im Zuge der Festnahme wurden gegen die Frau ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot verhängt. Die weiteren Ermittlungen liegen beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd.

Für die Beschuldigte gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil die Unschuldsvermutung.

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