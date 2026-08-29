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Mordversuch

Frau erlitt Hirnblutung: 63-Jähriger soll Ex mit Nudelholz attackiert haben

Frau erlitt Hirnblutung: 63-Jähriger soll Ex mit Nudelholz attackiert haben
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
1 Min. Lesezeit |

Mit Sturmhaube und Nudelholz: Ein 63-Jähriger soll seine Ex-Partnerin brutal attackiert haben – jetzt sitzt er in U-Haft.

Ein 63-jähriger Salzburger befindet sich derzeit in Untersuchungshaft – ihm wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin in einem Wohnhaus in Salzburg attackiert und dabei schwer verletzt zu haben. Der Tatvorwurf lautet auf versuchten Mord.

Der Angriff ereignete sich am 10. August. Der Beschuldigte soll bei der Tat eine Sturmhaube getragen haben und seine Ex-Partnerin mit einem Nudelholz angegriffen haben. Anschließend setzte er die Gewalt im Keller des Gebäudes fort. Erst nachdem die Frau ihm gegenüber ihre Liebe bekräftigte, ließ er von ihr ab.

Ermittlungen & Beweise

Seit zwei Wochen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Das Nudelholz wurde als Tatwaffe sichergestellt und gilt als zentrales Beweismittel in dem Verfahren. Den Ermittlern zufolge soll der 63-Jährige versucht haben, Spuren zu beseitigen, indem er Blut mit einem Lappen entfernte. Rechtlich vertreten wird er von Anwalt Kurt Jelinek.

Schwere Verletzungen

Die Ex-Freundin erlitt bei dem Angriff eine Hirnblutung sowie mehrere Prellungen. Die Worte „Du hast es nicht verdient zu leben“ verdeutlichen, unter welch extremem Druck das Opfer in jener Situation stand.

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