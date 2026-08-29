Crash nach Flucht vor Polizei: Zwei Autos landen im Garten (FOTOS)

Mitten in der Nacht, zwei Autos, ein Garten – und ein junger Fahrer, der zuvor nicht stoppen wollte.

Kurz nach Mitternacht kam es in Ried im Innkreis zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Im Kreuzungsbereich der Brucknerstraße und der Lubergasse stießen zwei Pkw zusammen, wobei beide Fahrzeuge in den Garten eines Mehrparteienhauses geschleudert wurden. Eine der beteiligten Personen saß zunächst in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Verletzten wurden noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Flucht vor Polizei

Ersten Informationen zufolge soll ein sehr junger Fahrer kurz vor dem Zusammenstoß einen Anhalteversuch der Polizei ignoriert haben. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall geführt haben, sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Ein stark beschädigtes Fahrzeug wurde abgeschleppt; die Feuerwehr sicherte zudem die Unfallstelle, indem sie beschädigte Verkehrsschilder sowie Teile eines Zauns entfernte.

Die Brucknerstraße war im Anschluss für rund eineinhalb Stunden gesperrt, während Polizei und Feuerwehr den Verkehr über Nebenstraßen leiteten.

Die Einsatzkräfte sorgten neben der Unfallabwicklung auch für die rasche Wiederherstellung der Sicherheit im betroffenen Bereich.