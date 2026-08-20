Mit 15 am Steuer: Unfall endet für zwei Jugendliche tödlich

Zwei Jugendliche tot, mehrere Schwerverletzte – ein Unfall in Hessen erschüttert und wirft drängende Fragen auf.

Auf einer Landstraße im hessischen Nidda hat sich am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Jugendliche ums Leben kamen. Ein Mazda, in dem acht Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren saßen, war mit einem Baustellen-Lkw zusammengestoßen. Das Fahrzeug ist für fünf Personen zugelassen.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber der „Hessenschau“ bestätigte, überlebten zwei der Insassen den Unfall nicht. Beim Fahrer des Wagens handelte es sich um einen 15-Jährigen, der durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt wurde und noch an der Unfallstelle starb. Ebenfalls ums Leben kam ein 14 Jahre altes Mädchen.

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Die weiteren Mitfahrenden trugen teils schwere Verletzungen davon und mussten mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden. Auch zwei Bauarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls in der Nähe befanden, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kollision mit Arbeitskolonne

Gegen 13.15 Uhr wurden Einsatzkräfte zur Landesstraße 3185 nahe Ober-Lais alarmiert, einem Stadtteil von Nidda. Der weiße Mazda war dort in Fahrzeuge einer Arbeitskolonne gefahren, die gerade mit Markierungsarbeiten auf der Fahrbahn beschäftigt war. Der Bereich war den Angaben zufolge mit Pylonen gesichert.

Die genaue Unfallursache ist bislang ungeklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge schob die Kollisionswucht einen Anhänger auf einen Lkw, der daraufhin gegen ein weiteres Baustellenfahrzeug prallte. Das Fahrzeug der Jugendlichen wurde im Frontbereich vollständig zerstört.

Laufende Ermittlungen

Weshalb ein 15-Jähriger das Steuer übernahm und auf welchem Weg die Gruppe an das Auto gelangte, ist nun ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. „Die Ursache und der Hergang des Unfalls sind derzeit noch unklar“, erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber BILD. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird ein Sachverständiger den genauen Unfallablauf rekonstruieren.

Die L3185 war nach dem Unglück für mehrere Stunden vollständig für den Verkehr gesperrt.