Bürgermeister nach schwerem Unfall im künstlichen Tiefschlaf

Ein Abbiege-Manöver, ein Motorrad, ein Aufprall – und ein Bürgermeister kämpft seither um seine Gesundheit.

Am Nachmittag des 19. August 2026 ereignete sich auf der B3 in Marbach an der Donau gegen 17:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk bog mit seinem Pkw in die Steinbachstraße ab und verlangsamte dabei aufgrund querender Fußgänger.

Bürgermeister schwer verletzt

Zeitgleich war Peter Grafeneder, der 62-jährige Bürgermeister von Marbach an der Donau (ÖVP), mit einem Motorrad auf der B3 in Richtung Persenbeug unterwegs – es kam zur Kollision. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

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Der Bürgermeister erlitt dabei schwere Verletzungen und musste per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Amstetten gebracht werden, wo er sich seither im künstlichen Tiefschlaf befindet.

Laut einem Bericht der NÖN soll sich Grafeneder bei dem Unfall mehrere Frakturen zugezogen haben.