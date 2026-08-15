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Tragödie

Motorradfahrerin verunglückt vor Augen ihres Mannes

Motorradfahrerin verunglückt vor Augen ihres Mannes
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug in der Südoststeiermark endet tragisch: Eine Motorradfahrerin stirbt – ihr Mann war hautnah dabei.

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Dörfla in der Südoststeiermark ein tödlicher Motorradunfall. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend bekannt gab, verlor dabei eine 67-jährige Motorradfahrerin ihr Leben. Die Frau kam beim Abbiegen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Ortstafel und stürzte anschließend in einen Bach.

Ort des Geschehens

Reanimation erfolglos

Ihr Ehemann, der unmittelbar hinter ihr unterwegs war, sowie ein weiterer Ersthelfer zogen die Frau aus dem Wasser und leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein. Die Bemühungen wurden in der Folge von Einsatzkräften des Roten Kreuzes, dem Notarzt des LKH Oststeiermark am Standort Feldbach sowie dem Notarzt des Rettungshubschraubers C12 fortgesetzt.

Alle Wiederbelebungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg – die 67-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen.

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