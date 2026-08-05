Tödlicher Unfall: 16-Jähriger stirbt nach Baumkollision

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, gegen halb drei Uhr, entdeckte ein Autofahrer auf einer Gemeindestraße im Ortsteil Steinberg ein demoliertes Kleinmotorrad. Unmittelbar daneben lag ein 16-Jähriger leblos am Boden. Der Ersthelfer zog den Jugendlichen auf die Fahrbahn und alarmierte sofort den Notruf, um mit der Ersten Hilfe zu beginnen.

Wenig später trafen Einsatzkräfte des Roten Kreuzes sowie eine Notärztin ein und übernahmen die Reanimation. Alle Wiederbelebungsversuche blieben jedoch ohne Erfolg – die Ärztin musste schließlich den Tod des jungen Mannes feststellen.

Ungeklärte Ursache

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler dürfte der 16-Jährige aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und frontal in einen Baum geprallt sein. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gibt es derzeit nicht.

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Um die Polizeibeamten bei der Übermittlung der Todesnachricht an die Familie zu entlasten, wurde ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.