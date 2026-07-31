Schwerer Crash auf Kroatien-Route – Rettungsflieger sperrt Fahrbahn

Ein Motorradunfall auf der kroatischen Autobahn A1 hat am Freitagvormittag den Verkehr in Richtung Adriaküste zeitweise vollständig zum Erliegen gebracht. Ein Verletzter wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 31. Juli 2026, gegen 9.55 Uhr zwischen der Mautstelle Lučko und der Anschlussstelle Donja Zdenčina. Nach Angaben der Zagreber Polizei kam ein Motorrad, auf dem sich zwei Personen befanden, aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz.

Eine der beiden Personen wurde bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst direkt auf der Autobahn. Anschließend wurde die Person mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Gesundheitszustand lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

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A1 zeitweise vollständig gesperrt

Wegen des Rettungseinsatzes und der Landung des Hubschraubers musste die A1 zwischen Lučko und Donja Zdenčina in Fahrtrichtung Meer zunächst vollständig gesperrt werden. Dadurch bildete sich vor der Unfallstelle ein kilometerlanger Rückstau.

Die Polizei nahm noch am Vormittag Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf. Autofahrern wurde vorübergehend empfohlen, zwischen Lučko und Donja Zdenčina auf die Staatsstraße DC1 auszuweichen.

Verkehr wird wieder einspurig geführt

Nach einer aktuellen Mitteilung des kroatischen Automobilklubs HAK wurde die vollständige Sperre inzwischen aufgehoben. Der Verkehr wird an der Unfallstelle auf dem elften Autobahnkilometer einspurig und mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit vorbeigeführt.

Reisende auf dem Weg in Richtung Karlovac und zur kroatischen Adriaküste müssen weiterhin mit Verzögerungen und stockendem Verkehr rechnen. Autofahrer sollten ausreichend Sicherheitsabstand halten und den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen.