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Herzinfarkt

Steirischer Immobilienmakler starb auf seinem Boot in Kroatien

Steirischer Immobilienmakler starb auf seinem Boot in Kroatien
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein Leben zwischen Weststeiermark und Adria – Walter Ofner starb mit 54 Jahren auf seinem Boot in Kroatien.

Walter Ofner, ein in der Weststeiermark weithin bekannter Immobilienmakler, ist am 26. Juli im Alter von 54 Jahren gestorben. Während eines Bootsaufenthalts in Kroatien erlag er einem Herzinfarkt. Seinen 55. Geburtstag hätte er im September gefeiert.

Vor 13 Jahren gründete Ofner in Rosental an der Kainach sein eigenes Immobilienunternehmen und erwarb sich damit einen Ruf, der weit über die Grenzen der Region hinausreichte.

Kroatien-Experte

Einen besonderen Schwerpunkt legte Ofner auf kroatische Immobilien, insbesondere im Raum Zadar und in Istrien. Als Fachmann war er auch in einer ORF-Dokumentation zu sehen. „Ich habe Interessenten aus ganz Österreich, die ich mit meinem gut funktionierenden Netzwerk in Kroatien sehr gut betreuen kann“, sagte er noch in diesem Jahr.

Darüber hinaus initiierte Ofner das Immobilienforum Weststeiermark und eröffnete zuletzt ein Pop-up-Immobilienbüro im Weststeirischen Einkaufszentrum in Bärnbach. Über viele Jahre hinweg war er zudem Mitglied der Bergkapelle Oberdorf Bärnbach. Noch am Tag vor seinem Tod meldete er sich auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort und stellte dort Immobilienangebote vor.

Trauerfeier in Bärnbach

Die Trauerfeier für den in der Region verwurzelten Unternehmer findet am 5. August in Bärnbach statt. Die Zeremonie beginnt um 14 Uhr in der Zeremonienhalle des Stadtfriedhofs Bärnbach. Ab Montag, 3. August, besteht die Gelegenheit zur persönlichen Verabschiedung.

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